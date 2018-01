El rei Felip VI més íntim per celebrar el seu 50è aniversari

La Princesa Leonor i la Infanta Sofia contemplant la gravació del missatge de Nadal del Rei, Felip VI al volant al costat de la Reina i les seves filles camí del col·legi mentre la més gran repassa la taula periòdica, el dinar familiar d'un dissabte o el Rei a bord d'un helicòpter durant el seu recent viatge a Gran Canària.

Aquestes són algunes de les imatges inèdites difoses per la Casa Reial amb motiu del 50 aniversari del cap d'Estat, que se celebrarà dimarts que ve, perquè puguin ser utilitzades pels mitjans de comunicació .

No és la primera vegada que Zarzuela publica imatges inèdites o familiars dels Reis --així ho va fer amb motiu de la proclamació de Felip VI, o el 40 aniversari de Letizia--, però en aquesta ocasió es tracta de gran quantitat de material: 84 minuts de vídeo i un total de 77 fotografies, moltes d'elles corresponents a actes oficials de l'últim any, però des de perspectives no sempre accessibles al públic. Un total de 24 corresponen a escenes familiars dels Reis amb la Princesa Leonor i la Infanta Sofia.

En una de les seqüències de vídeo es pot veure als Reis amb les seves filles camí del col·legi el 10 de gener i insistint que no s'oblidin res. La càmera es queda amb ells dins del cotxe, mentre Felipe i Letizia pregunten a les nenes pels seus exàmens - "sort", diu el Rei-- i Leonor repassa la taula periòdica, animada per la seva pare. "T'ho saps molt bé", diu la Reina. "Fenomenal", afegeix el Rei.