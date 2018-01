El president del Parlament anuncia que ajorna el ple d'investidura

El president del Parlament de Catalunya Roger Torrent ha anunciat aquest dimarts al matí que ajorna el ple d'investidura previst per aquest dimarts a la tarda. En una compareixença de premsa, el president de la cambra ha afirmat que pren aquesta decisió per tal de poder treballar per assegurar que Carles Puigdemont pugui ser present en el debat i investit amb plenes garanties.

En aquest sentit, el president de la cambra ha anunciat que presentarà un paquet d'al·legacions al Tribunal Constitucional en contra de la decisió de l'alt tribunal de vetar la possible investidura del president cessat.

De moment, però, Torrent no ha posat data per a la celebració de la sessió d'investidura, que ha matisat que quedava 'ajornada' però no suspesa, manifestant així la seva voluntat de sotmetre Puigdemont al debat d'investidura tan aviat com sigui possible. Així, Torrent ha sigut taxatiu a l'hora d'assegurar que no presentarà cap candidat alternatiu a la presidència i que treballarà, a partir d'ara, per poder fer efectiva la investidura física del candidat de JxCat. 'Ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ni el Constitucional decidiran qui ha de ser el president de la Generalitat', ha reblat.

JxCat titlla la decisió d''unilateral'

JxCat considera que es donen les "condicions polítiques" per fer el ple d'investidura avui mateix. Així ho han manifestat fonts de la coalició després que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi anunciat que ajorna el ple d'investidura previst per les 15 hores d'aquest dimarts.

A més, JxCat assegura que la decisió de Torrent no ha estat consultada ni comunicada prèviament als representants de la seva coalició electoral. Fonts d'ERC han explicat que Torrent ha trucat per telèfon repetidament fins a 4 o 5 vegades a Puigdemont per pactar la resposta però que no ha pogut contactar amb ell. D'altra banda, JxCat valora que el president de la cambra s'hagi compromès públicament a no presentar ni proposar cap altre candidat alternatiu a Carles Puigdemont.