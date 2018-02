Torrent demana no defallir «ni un segon» fins que s'alliberin Junqueras i la resta de «presos polítics»

100 dies després de l'empresonament del qui va ser el seu alcalde, la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts s'ha omplert de groc. La plataforma Free Junqueras ha organitzat una concentració per aquest dissabte al vespre davant l'Ajuntament i, davant de més d'un miler de persones, el president del Parlament, Roger Torrent, ha demanat que la gent no defalleixi "ni un segon" fins que s'alliberin Junqueras i la resta de "presos polítics": Jordi Sànchez, Quim Forn i Jordi Cuixart.

Just abans, l'exdiputat de la CUP Albert Botran, la dirigent d'ERC Marta Vilalta i l'exdiputat de CSQP i l'exlíder de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, han llegit un manifest on s'hi assegura que "no hi ha prou presons per tancar un poble sencer". L'acte l'ha presentat l'alcaldessa del municipi, Maite Aymerich.

Botran ha afirmat, tot llegit el manifest, que la presó i l'"exili forçat" de "rivals polítics" de l'Estat demostra el "fracàs" del govern espanyol per abordar la reivindicació "massiva, continuada i escrupolosament pacífica" d'una part "importantíssima" de la societat catalana. Just després, aclamat pel públic de Sant Vicenç, Torrent ha explicat que dijous va visitar Junqueras a la presó i, en comptes de rancor, hi va trobar amor, serenor, i la bondat i capacitat de veure "molt més lluny i enllà" d'aquelles parets i reixes d'Estremera.

El president parlamentari ha destacat que Junqueras representa una "dignitat" que creix i creix des de la presó. En aquesta línia, Torrent ha destacat que tot el que representa el vicepresident destituït està empresonat perquè és l'"amenaça més gran" per als qui han optat per la "repressió". Finalment, el president del Parlament ha explicat que Cuixart li va demanar des de Soto del Real que la ciutadania tingués tres coses: serenor, generositat i sentit d'Estat. "Fem-li cas", ha pregat Torrent.

A l'acte també hi han assistit la secretària general d'ERC, Marta Rovira, els líders dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián i Joan Tardà, el conseller de Justícia destituït, Carles Mundó, i l'exdiputat parlamentari Eduardo Reyes, entre d'altres. En acabar la concentració per la megafonia ha sonat la cançó de Joan Manuel Serrat 'Para la libertad' (1972), fet que ha provocat la xiulada del públic.