Fapac i sindicats criden a boicotejar les proves d'avaluació de primària

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac), la Xarxa d'Escoles Insubmises, l'Assemblea Groga de Gràcia i el MUCE, format entre d'altres per sindicats, van tornar a fer una crida ahir a les famílies a boicotejar les proves externes a tercer i sisè de primària, que legalment no són obligatòries.

Aquestes entitats demanen proves alternatives que no portin a la «privatització» i la «mercantilització» de l'educació a través de la comparació i l'establiment de rànquings entre escoles. La presidenta de la federació, Belén Tascón, va considerar que aquesta «no és la millor manera de treballar en educació».

Les entitats exigeixen un nou projecte global d'avaluació educativa fet des d'un enfocament pedagògic i inclusiu, sense proves externes estandarditzades, amb estudis que s'adaptin a la realitat socioeconòmica de cada centre públic i a les seves dinàmiques. També busquen que no hi hagi una «fiscalització externa i invasiva» de la feina dels docents i que tampoc hi hagi «gestos mediàtics i propagandístics».