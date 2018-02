El Fiscal General actuarà amb «fermesa» a qualsevol «menyspreu» de la Constitució

El Fiscal General de l´Estat, Julián Sánchez Melgar, ha advertit aquest dijous en un esmorzar informatiu a Madrid que "si es reiteren els actes de desobediència als tribunals que ja han estat condemnats, o els actes de menyspreu a la Constitució" a Catalunya "els seus autors es trobaran amb la resposta serena, ferma, proporcionada, inexorable i immune a qualsevol mena de pressió" per part de la Fiscalia. Melgar ha afirmat que el procés independentista és "un dels problemes més greus a que s´enfronta la nostra democràcia en aquest moment". "No arribem a entendre perquè s´ha de complir la llei a una part del territori de l´Estat i no a una altra part", ha afirmat abans d´insistir que si es vulnera la Llei impulsarà l´actuació de la Fiscalia des de "la llum del dret penal". "Mai serem oportunistes o polítics en aquesta matèria", ha conclòs. Melgar també ha apuntat que les modificacions "s´han de vehicular des del respecte a l´ordenament jurídic", perquè "la fiscalia no té res a dir davant les aspiracions de modificar l´ordre constitucional a través de les vies que estableix la Constitució".