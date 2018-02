Puigdemont: "La lluita per la llibertat no és una quimera, és una obligació"

El candidat de JxCat ha denunciat les coseqüències que, segons ell, tenen determinats actes a l'Estat espanyol i ha denunciat que «s'empresona "votar", "opinar", "piular", "cantar", "protestar" o "per ser republicà"»



Vol portar al paroxisme la seva argumentació i arriba a afirmar: «presó per respirar».



Acaca concloent que «La Lluita per la llibertat no és una quimera, és una obligació».







Presó per votar.

Presó per opinar.

Presó per piular.

Presó per cantar.

Presó per protestar.

Presó per manifestar-te.

Presó per respirar.



Presó per republicà.

Presó per no votar-los.

Presó per no agenollar-te.



La lluita per la llibertat no és una quimera, és una obligació.