López declara que De los Cobos coneixia el dispositiu dels Mossos

El comissari en cap dels Mossos, Ferran López, va defensar ahir davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena l'actuació dels Mossos durant l'1-O, que segons va apuntar va donar compliment als mandats judicials. López va afirmar que l'encarregat del dispositiu policial de l'1-O coneixia la planificació de la policia catalana per aquella jornada.

Va contradir així la declaració que el coronel Pérez de los Cobos va fer al Tribunal Suprem (que va servir de base per mantenir la presó per al conseller destituït Joaquim Forn), segons la qual els Mossos no van informar correctament la resta de cossos sobre el dispositiu que pensaven desplegar l'1-O i, fins i tot, van «vigilar» els moviments de la policia espanyola el dia del referèndum per «informar» els concentrats que omplien els col·legis electorals per tal que es poguessin organitzar. Segons fonts jurídiques, durant la seva declaració, de tres hores, López va recordar que hi havia un únic dispositiu de seguretat i que la policia catalana es cuidava de seguretat ciutadana, mentre que la part especialitzada d'ordre públic corresponia a la policia espanyola.

La de López ha estat la declaració més llarga que s'ha fet fins ara al Suprem i, segons fonts jurídiques presents a la declaració, va servir per contraposar la versió de Pérez de los Cobos. Segons aquestes fonts, López va afirmar que el dispositiu preparat pel conjunt de les policies era «insuficient» per impedir la celebració del referèndum, però no només el dels Mossos, sinó també el que havien desplegat la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. També va apuntar que, en resposta a les peticions rebudes, els Mossos van incrementar en 800 agents el dispositiu.

El jutge també ha citat per avui el cap de la Comissaria General d'Informació, Manuel Castellví, i dos comandaments més presents als registres dels dies 20 i 21 de setembre, aquests dos últims a petició de la defensa del president empresonat d'Òmnium, Jordi Cuixart.