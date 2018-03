Deixen en llibertat provisional el fill del presumpte autor del crim de Susqueda

El Jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners va deixar ahir en llibertat provisional el fill del presumpte autor del doble crim del pantà de Susqueda, Jordi Magentí, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.

El detingut i ara investigat per un presumpte delicte contra la salut pública per tràfic de drogues havia passat a disposició judicial el matí de dimecres i s'havia acollit al seu dret a no declarar davant la jutge. El seu pare, l'arrestat com a presumpte autor del doble homicidi de dos joves d'Arenys de Munt i Cabrils a l'agost, encara no ha passat a disposició judicial després que els Mossos d'Esquadra realitzessin aquest dimarts diversos escorcolls i trobessin una pistola que, de moment, encara no s'ha confirmat que sigui l'arma del crim.

En aquesta línia, els Mossos van investigar ahir dues finques rústiques a Anglès (Girona), on des de dilluns han fet sis entrades en domicilis, i van donar per finalitzats els registres relacionats amb el crim de Susqueda. Es preveu que el detingut com a presumpte autor passi a disposició judicial al llarg del dia d'avui.