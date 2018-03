El Govern d'Alemanya, pendent del vot de les bases socialdemòcrates

Després de més de cinc mesos d'incertesa, Alemanya s'acosta per fi a l'hora de la veritat: a Berlín ha començat el recompte dels vots emesos per les bases del Partit Socialdemòcrata (SPD), que determinaran si es reedita el Govern de coalició amb Angela Merkel o si el país posa rumb al desconegut. «Estic convençuda que la majoria dels nostres militants han votat a favor de l'acord de coalició», va destacar la ministra de Família en funcions, la socialdemòcrata Katarina Barley, en declaracions al diari regional Neue Osnabrücker Zeitung, sobre una decisió que manté en suspens tant Europa com bona part de la comunitat internacional.

A la seu de l'SPD a Berlín va arrencar ahir el còmput de vots després que la mitjanit passada expirés el termini per participar en aquesta consulta vinculant, a la qual estaven cridats més de 463.000 militants de l'SPD. Les bases van arribar a les urnes molt dividides, en un moment en què, a més, l'històric partit es desploma en les enquestes. Per aquest motiu, el resultat, que es donarà a conèixer avui, s'espera que sigui positiu, encara que per un marge molt mínim.

Dispositius d'alt rendiment amb capacitat per obrir 20.000 sobres per hora ajudaran els 120 membres del partit que, desposseïts dels seus telèfons mòbils i supervisats per un notari, estan encarregats de comptabilitzar les paperetes. Fa quatre anys, aquesta tasca es va allargar 14 hores.

El llum verd de les bases de l'SPD és l'últim escull perquè Alemanya posi fi a la crisi més gran de Govern que ha enfrontat fins ara. Si el resultat de la consulta és favorable, la cancellera Angela Merkel assumiria el seu quart mandat consecutiu després de ser votada al Parlament, previsiblement el 14 de març. Si és així, hauran passat gairebé sis mesos des de les eleccions generals del 24 de setembre passat.

Si triomfa el no, Alemanya perllongaria la seva paràlisi i una Merkel molt tocada i gairebé enfonsada es veuria abocada a dirigir un Govern en minoria, una variant que ha rebutjat amb vehemència en múltiples ocasions, o a convocar noves eleccions. Els últims dies, la cúpula del Partit Socialdemòcrata va secundar una campanya a tot el país en què animava les bases a donar suport al pacte de Govern segellat fa setmanes amb el bloc conservador que dirigeix Merkel.



El jovent, en contra

Al davant, els primers espases de la formació es van topar amb l'argumentari del president de les joventuts socialdemòcrates, Kevin Kuhnert, que va encapçalar una sonada mobilització a favor del no, convençut que l'SPD s'ha de recuperar de la seva crisi d'identitat des de la bancada de l'oposició i no des de la de Govern.

Mai abans havia costat tant de temps formar Govern a Alema-nya. Merkel, que governa de forma ininterrompuda des del 2005, va guanyar els comicis legislatius però no va aconseguir aconseguir la majoria necessària per dirigir el país en solitari.

A la potència europea es treballa des de llavors per intentar tancar un nou Gabinet. A la nit electoral i després de patir el seu pitjor resultat històric des del 1949, l'SPD va anunciar a bombo i platerets que passaria a l'oposició. Descartats els socialdemòcrates, Merkel va intentar forjar sense èxit una inèdita aliança amb el Partit Liberal (FDP) i Els Verds. Després d'aquest primer intent fallit, l'SPD va accedir finalment a la crida del president federal alemany, Frank-Walter Steinmeier, per evitar la repetició d'eleccions.