Putin busca la reelecció a Rússia sense una oposició real que li faci ombra

n El nom de Vladímir Putin no estarà sol a les paperetes de les eleccions presidencials d'avui a Rússia però, a falta d'una oposició real, els altres set candidats no tenen cap opció de fer ombra a l'home que ha dirigit els designis del país des de l'any 2000 i que almenys seguirà fent-ho fins al 2024.

Putin mesurarà les seves forces amb alguns vells coneguts, com el líder del Partit Liberal Democràtic de Rússia (LDPR), Vladímir Jirinovski, i el líder de Yabloko, Grigori Yavlinski, però també amb algunes cares noves, com el candidat del Partit Comunista, Pavel Grudinin, que ha pres el relleu a Guenadi Ziuganov, i especialment la presentadora de televisió i candidata pel partit Iniciativa Cívica, Ksenia Sobchak, filla de qui va ser alcalde de Sant Petersburg i mentor de Putin, Anatoli Sobchak.



L'únic opositor

L'únic candidat que potser podria haver aconseguit un cert suport seria Alexei Navalni, però se li ha vetat la participació perquè té una condemna judicial en contra seva. No obstant això, els experts coincideixen que, ara com ara, sembla l'única opció opositora clara a Putin.

L'opositor capdavanter, que s'ha fet famós principalment per la seva croada contra la corrupció, ha aconseguit mobilitzar i organitzar protestes en 80 ciutats i estar present en diferents regions.

Segons l'opinió de l'analista del CIDOB Nicolás de Pedro, s'ha buscat evitar la participació de Navalni en aquests comicis «no perquè pogués guanyar sinó per evitar la seva possible consolidació com a figura política d'abast nacional».

Quant a la resta de candidats, afegeix De Pedro, «han exercit el seu paper no només per donar una imatge de legitimitat a les eleccions, sinó per mobilitzar l'electorat».

Perquè si hi ha alguna cosa que preocupa Putin i el complex sistema de govern que ha forjat en aquests últims 18 anys és la participació. Atès que els sondejos apunten a una còmoda victòria del president, la gran preocupació al Kremlin és que els russos no vagin a votar.

L'última paraula la tindran els 144 milions de russos censats per votar, inclosos per primera vegada els habitants de Crimea, que avui commemoren també l'aniversari de la signatura del tractat d'annexió.