El Suprem no decidirà aquest dimarts sobre els recursos de Sànchez i Forn per sortir en llibertat

Els tres magistrats de la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem no preveuen resoldre aquest dimarts sobre els recursos presentats per les defenses de Jordi Sànchez i Joaquim Forn. Tot i que la vista per analitzar els recursos s'ha celebrat aquest matí, els magistrats poden dictar la interlocutòria més endavant. La decisió de la sala determinarà si el conseller destituït i l'encara candidat a la presidència continuen en presó provisional. En el cas de Sànchez, la Fiscalia manté la petició de presó perquè entén que hi ha un "risc extraordinari" de reiteració delictiva. En el cas de Forn, el ministeri públic ha canviat de criteri seguint les ordres directes del fiscal general de l'Estat. Per primer cop des de l'entrada a la presó, el fiscal del Suprem ha demanat que pugui sortir en llibertat si paga 100.000 euros de fiança. A última hora, Forn ha decidit no assistir a la vista tot i que ja l'havien traslladat des de la presó d'Estremera.

La decisió dels tres magistrats de la sala d'apel·lacions del Suprem haurà d'esperar. Com ja va passar en una vista similar amb Oriol Junqueras (4 de gener), els magistrats no han dictat interlocutòria el mateix dia de la vista. Per això, tant Sànchez com Forn hauran d'esperar per saber si poden abandonar la presó. El tribunal no ha avançat a les parts quan comunicarà la decisió.

Qui ho té més complicat per sortir en llibertat és Jordi Sànchez. La defensa de l'encara candidat ha anunciat a la sala que té la intenció de deixar l'escó i abandonar la política, una decisió que es podria materialitzar en les properes setmanes. Aquest anunci, però, no ha generat un canvi de criteri en la Fiscalia, que ha sol·licitat als magistrats que el mantinguin entre reixes.

En un comunicat, el ministeri públic considera que ha de continuar a la presó per la gravetat dels delictes pels quals se l'investiga i perquè s'han aportat evidències "noves i importants" sobre la "concurrència de violència i d'altres elements de tipus penal" que se li poden imputar directament a Sànchez. A més, apunta que hi ha un "risc extraordinari" de reiteració delictiva.

El ponent de la interlocutòria de Sànchez és Francisco Monterde, el mateix que la defensa del número 2 de JxCat va intentar recusar sense èxit. El lletrat de Sànchez, Jordi Pina, va presentar un escrit on exposava que el magistrat és vicepresident d'una associació associació de jutges crítica amb l'independentisme i que havia difós missatges a través de Twitter.



Forn, més a prop de la llibertat



En canvi, el ministeri públic sí ha rebaixat la pressió sobre Joaquim Forn. Fins ara, en peticions anteriors de llibertat davant del jutge Llarena, la Fiscalia sempre havia sol·licitat presó preventiva. En canvi, en la vista d'aquest dimarts, el fiscal del Suprem Fidel Cadena ha demanat que quedi en llibertat si paga una fiança de 100.000 euros i ha reconegut que ho feia per "imperatiu legal" i seguint ordres directes del fiscal general de l'Estat.

De fet, Cadena ha invocat l'article 25 del Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, que reconeix que el fiscal general de l'Estat podrà impartir "les ordres i instruccions convenients als seus subordinats". El fiscal del Suprem no ha afegit cap més consideració.

En un comunicat posterior, la Fiscalia ha argumentat la decisió en el fet que creu que ja no existeix risc de reiteració delictiva i perquè la defensa de Forn ha al·legat que pateix una malaltia, segons fonts del ministeri públic. Fa uns dies va transcendir que Forn havia donat positiu en la prova de la tuberculina.

Tot i que la Guàrdia Civil havia traslladat Forn des d'Estremera fins a les dependències de l'Audiència Nacional (on havia d'esperar abans de comparèixer al Suprem), finalment no ha estat present a la vista. A darrera hora de dilluns, la seva defensa havia cursat una petició al Suprem per demanar que no el portessin des de la presó però no hi va haver temps suficient per tramitar-la.