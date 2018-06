Catalunya continua líder en trasplantaments, amb el 8,6% més que el 2017

Catalunya continua sent líder en trasplantaments d'òrgans, amb la taxa més alta mundialment, amb 146 trasplantaments per cada milió d'habitants, i amb un augment del 8,6% d'aquest tipus d'operacions entre gener i maig respecte al mateix període de l'any passat, que en van ser 468.

La comunitat també està al capdavant respecte a la donació d'òrgans, amb 44 donants per cada milió d'habitants, cosa que el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, Jaume Tort, va celebrar ahir en una roda de premsa amb motiu del Dia del Donant. «La donació és un dels segells d'excel·lència del nostre sistema sanitari», va afirmar Tort, ja que les xifres estan per damunt de països com França, Alemanya, el Gran Bretanya i els Estats Units. La taxa de donants d'òrgans, que actualment se situa en 44 per cada milió d'habitants, ha augmentat de forma sostinguda des del 2013.