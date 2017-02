Súria rehabilitarà un camí d'alt valor ecològic, el de la Riera d'Hortons

Súria podrà rehabilitar el camí de la Riera d'Hortons després d'haver estat inclòs dins del programa obert per la Diputació. El camí de la Riera d'Hortons és un sender que enllaça el barri de Cal Trist i les Cases del Samuntà a través d'un espai natural d'important valor ecològic que conté destacades restes patrimonials com la necròpoli de Cal Banyes i diverses barraques de vinya. Els objectius principals d'aquesta actuació seran donar un bon accés a la zona nord-oest del municipi i millorar les condicions del camí per a la pràctica del senderisme.