L'ACA projecta la depuradora que ha de tractar les aigües residuals de Rajadell

L´Agència Catalana de l´Aigua (ACA) ha posat a informació pública el projecte per tirar endavant la construcció de la depuradora i col·lectors de Rajadell. Es tracta d'una infraestructura que permetrà depurar les aigües residuals generades en els termes municipals de Rajadell i del nucli de Fals (Fonollosa).

Aquest projecte, que forma part del conjunt d´actuacions previstes en l´actual Programa de mesures de la planificació catalana vigent (2016-21), suposarà una inversió propera als 3 milions d´euros.

La depuradora, que serà de tipus biològic amb tractament de fangs activats per aireació perllongada, tindrà una capacitat de tractament de 357,6 m3/dia. També s´acabarà de construir la xarxa de col·lectors en alta de més de 4.000 metres, parcialment executada fa uns anys. La capacitat de la planta està dissenyada per adequar-se a les necessitats de sanejament actuals i futures dels municipis, podent assumir així el creixement de població previst per als propers anys.

La planta depuradora es construirà en la mateixa parcel·la prevista inicialment, però en un punt més allunyat de la línia ferroviària d´ADIF per requeriment d´aquest organisme. L´aigua tractada es retornarà al torrent del Grau, afluent de la riera de Rajadell.

El projecte es podrà consultar fins el 6 de novembre de manera presencial a la seu de l´Agència Catalana de l´Aigua de Barcelona, als Ajuntaments de Rajadell i Fonollosa, així com també per via telemàtica.