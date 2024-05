El mil·lenari de Montserrat serà una de les celebracions oficials del 2025 a Catalunya

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts els esdeveniments i personalitats que commemorarà l'any 2025, entre els quals destaca el mil·lenari de Montserrat, que entra així de manera oficial en el calendari commemoratiu català de l’any vinent. Altres esdeveniments són el cinquantè aniversari de la celebració del Congrés de Cultura Catalana i el centenari del naixement de l’arquitecte Oriol Bohigas i Guardiola.

L’objectiu d’aquesta declaració oficial és posar en relleu, recuperar i divulgar la memòria d’aquests esdeveniments i personalitats que han deixat empremta en el patrimoni col·lectiu dels catalans i catalanes. La proposta ha estat elaborada per la Comissió de Commemoracions, l’òrgan col·legiat encarregat d’impulsar i proposar els esdeveniments i les personalitats que ha de commemorar la Generalitat.

15 mesos d’activitats

La commemoració del mil·lenari de Montserrat, de la qual se’n va fer la presentació oficial el 26 d’abril passat, tindrà un miler d'actes distribuïts entre els àmbits religiós, cultural, participatiu i social que s’aniran portant a terme durant prop d’un any i mig. La celebració arrencarà ja formalment d’aquí a menys de mig any (el 7 setembre del 2024) i es perllongarà al llarg de 15 mesos durant els quals s’aniran desenvolupant nombrosos actes coordinats des de la comunitat benedictina, però de la mà de la societat civil. Hi haurà tres dates marcades en vermell, dues de les quals es dona la circumstància que s’escauen en diumenge. La primera serà la del cap de setmana del 7 i 8 de setembre, quan es farà l’obertura formal del mil·lenari.

El dissabte amb actes més de caràcter «civil», mentre que el diumenge, que coincideix amb la festivitat de les marededeus trobades, «la festa major de Montserrat», tindran un component essencialment religiós. La segona data, just d’aquí a un any, és la més evident: la del 27 d’abril, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, el 2025 remarcada per aquest mil·lenari. I la tercera el 8 de desembre, festa de la Immaculada Concepció, diada de fort component religiós que el 2025 (un dilluns) serà el marc de la cloenda de la commemoració.

En el primer glossari programàtic facilitat es descriuen una cinquantena d’actes, però molts d’elles es multiplicaran en diversos moments d’aquest període de celebració (per posar un exemple, les romeries que s’aniran succeint) de manera que l’abadia estima que s’haurà arribat a aquest miler d’actes en tancar la commemoració.

L’acte d’obertura de la celebració, la del pròxim 7 i 8 de setembre, tindrà un rellevant preàmbul inclòs en l’apartat religiós del programa. Es tracta de la reunió del Capítol general de la Congregació Subiaco-Montecassino, dins la qual hi ha el monestir de Montserrat i que inclou uns 120 monestirs d’arreu del món. Trobada que tradicionalment se celebra a Itàlia, però que de manera excepcional reunirà aquests més d’un centenar d’abats de monestirs benedictins a Montserrat, a principi de setembre. En total, seran 15 mesos d'activitats religioses, culturals i socials.

Les altres commemoracions

A banda del mil·lenari de l’abadia de Montserrat, la resta de commemoracions aprovades per al 2025 són les següents.

50 anys de la mort de Concepció Badia i Millàs. Soprano.

50 anys de la mort d’Agustí Duran i Sanpere. Historiador, arxiver i arqueòleg.

50 anys de la celebració del Congrés de Cultura Catalana.

100 anys del naixement d’Oriol Bohigas i Guardiola. Arquitecte i urbanista.

100 anys del naixement de Mercè Bruquetas i Lloveras. Actriu.

100 anys del naixement de Francesc Candel Tortajada. Escriptor i periodista.

100 anys del naixement de Maria Assumpció Català i Poch. Astrònoma i matemàtica.

100 anys del naixement de Josep Cercós i Fransí. Compositor i pianista.

100 anys del naixement de Juli Garreta i Arboix. Compositor.

100 anys del naixement de Conxita Grangé i Beleta. Activista.

100 anys del naixement de Josefina Güell i Saumell. Actriu.

100 anys del naixement de Josep Maria Llompart i de la Peña. Poeta i assagista.

100 anys del naixement de Pepeta Planas i Capdevila. Esquiadora.

150 anys del naixement de Maria Lluïsa Ponsa i Bassas. Pianista i compositora.

150 anys del naixement de Ricard Viñes i Roda. Pianista.

300 anys de la Pau de Viena i l’exili català austriacista.

650 anys de l’Atles català.