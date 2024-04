Montserrat presenta un mil·lenari que vol que sigui obert a tota la societat

La commemoració del mil·lenari de Montserrat, una efemèride que s’escau el 2025 i per a la qual l’abadia s’està preparant des de fa més de dues dècades, tindrà un miler d'actes distribuïts entre els àmbits religiós, cultural, participatiu i social que s’aniran portant a terme durant prop d’un any i mig. La celebració d’un aniversari i d’un espai d’aquesta magnitud es vol que sigui un recordatori "per tenir una lleugera idea de què hem fet, qui som i cap on anem", en paraules de l’abat, Manel Gasch. Ell ha estat qui aquest migdia ha encapçalat l’acte de presentació oficial d’aquest mil·lenari, davant de 120 convidats, en el qual ha expressat la seva voluntat que Montserrat continui "essent una casa segura per la llengua, per l’estudi, per la conservació patrimonial, per la cooperació empresarial i institucional".

Tal i com ja va avançar Regió7 el novembre passat, la celebració arrencarà ja formalment d’aquí a menys de mig any (el 7 setembre del 2024) i es perllongarà al llarg de 15 mesos durant els quals s’aniran desenvolupant nombrosos actes coordinats des de la comunitat benedictina, però de la mà de la societat civil. Hi haurà tres dates marcades en vermell, dues de les quals es dona la circumstància que s’escauen en diumenge. La primera serà la del cap de setmana del 7 i 8 de setembre, quan es farà l’obertura formal del mil·lenari. El dissabte amb actes més de caràcter «civil», mentre que el diumenge, que coincideix amb la festivitat de les marededeus trobades, «la festa major de Montserrat», tindran un component essencialment religiós. La segona data, just d’aquí a un any, és la més evident: la del 27 d’abril, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, el 2025 remarcada per aquest mil·lenari. I la tercera el 8 de desembre, festa de la Immaculada Concepció, diada de fort component religiós que el 2025 (un dilluns) serà el marc de la cloenda de la commemoració.

Els representants de l’abadia han posat en relleu que la commemoració, que ja es va començar a promoure i vehicular fa més de dues dècades, mitjançant la creació de la Fundació Montserrat 2025, està tenint una «gran resposta», que permetrà bastir aquest ampli programa durant més d’un any i fer possible que l’efemèride compleixi l’objectiu que l’abadia es va fixar des d’un inici: «que sigui una celebració de país». En aquest sentit, destaquen la importància «d’involucrar la societat civil», englobant el màxim d’àmbits (institucions, entitats socials i culturals, empresariat i món econòmic...).

Mil anys de monestir benedictí i santuari marià

El que es commemora l'any 2025 és el mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat per part de l’Abat Oliba, abat de Ripoll, bisbe de Vic i un dels promotors més importants de la pau durant l’edat mitjana. La història diu que ja vers l’any 880 hi havia a la muntanya de Montserrat una petita ermita dedicada a la Mare de Déu. No va ser fins unes dècades més tard, el 1025, quan un grup de monjos de Ripoll, enviats per l’abat, van construir un cenobi benedictí al costat de l’esmentada ermita. Naixia així el monestir de Montserrat, que durant mil anys ha estat marcat per aquesta doble vessant: monestir benedictí i santuari marià.

L’efemèride ja té logotip

El monestir ja va fer públic al febrer el logotip del mil·lenari de Montserrat, que acompanyarà tots els actes i les diferents activitats que tindran lloc en la celebració dels mil anys de la seva fundació, a més de totes les publicacions i marxandatge que es començaran a produir a partir d’ara. El disseny del logo ha anat a càrrec de Carlos Ortega, dissenyador gràfic que treballa la imatge corporativa de Montserrat des dels anys 90.

Amb un fons blanc, el logo pretén tenir una connexió directa amb la història del monestir. A una banda hi ha la lletra «M» representativa com a número romà, simbolitzant els mil anys, i a sota les paraules "Montserrat", "Monestir" i "Mil·lenari". Al costat, en el color vermell corporatiu de Montserrat (Pantone 201), amb fons blanc, la imatge icònica de perfil de la Mare de Déu de Montserrat. Hi ha dues versions del logo, en horitzontal i en vertical.

El logo del Mil·lenari serà present a partir d’ara a Montserrat, i es podrà trobar reproduït en els documents del Monestir, a més de diferents elements de marxandatge.