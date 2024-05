El nou restaurant dels germans Roca a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis obrirà el 16 de maig i tindrà un hotel

El nou restaurant dels germans Roca, Esperit Roca, a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis (Gironès) ja té data d'obertura. Serà el proper dijous 16 de maig i pretén ser un "centre gastronòmic i cultural". El projecte va molt més enllà d'un restaurant. De fet, comptarà amb un celler on hi haurà unes 80.000 ampolles de vi i també amb una botiga, una sala d'exposicions i un hotel de quatre estrelles superior, a la part de la Fortalesa. Esperit Roca oferirà inicialment dos menús degustació, el '6/2' que proposa sis plats salats i dues postres i el '2/6' que ofereix dos plats salats i sis de postres. A banda, també es podrà visitar l'exposició ‘CCR. Cuina. Consciència. Recerca’, que narra la trajectòria d’El Celler de Can Roca.

A banda dels dos menús de degustació, el nou establiment dels Roca oferirà "plats icònics" que han caracteritzat El Celler de Can Roca. La voluntat dels tres germans és que el nou restaurant sigui "la continuació del Roca Mas Marroch" que a partir d’ara es dedicarà en exclusiva a la celebració d’esdeveniments.

Més enllà del restaurant, Esperit Roca també comptarà amb una botiga on es podran comprar productes creats pels tres germans i que també estan disponibles en altres establiments que tenen com Casa Cacao a la plaça Catalunya de Girona, la botiga de gelats artesans Rocambolesc o del Roca Recicla. A tocar del celler i de la zona de l'exposició es podrà veure la part d'I+D de la Destil·leria Esperit Roca on es preparen els destil·lats i licors de la "cuina líquida" d'El Celler de Can Roca.

Un hotel de quatre estrelles superior

A la part de dalt del castell hi haurà l'hotel Esperit Roca (4* superior), que comptarà amb quinze habitacions que coronen el turó dels Sants Metges. Un hotel on els clients tindran vistes de 360° al territori que envolta Girona.

En aquest espai també s'hi ubicaran els jardins, a més d'una piscina a l'aire lliure. La previsió és que l'hotel comenci a rebre clients a partir d'aquest mes de juny. El Castell de Sant Julià de Ramis, ubicat a la muntanya dels Sants Metges, és una antiga fortalesa militar de finals del segle XIX que no va arribar mai a exercir com a tal i que es va construir al costat d’un poblat iber que es deia Kerunta.