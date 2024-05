La Transéquia genera un impacte econòmic de 300.000 euros al territori

La Transéquia de Balsareny a Manresa genera un impacte econòmic al territori de més de 300.000 euros. També un impacte positiu pel que fa al reconeixement de la comarca i la seva projecció, al sentiment de pertinença, i a la capacitat per atraure visitants de fora de la comarca.

Així ho determina un estudi encarregat per Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages a l’Àrea d’Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona. Del treball se’n desprèn que, malgrat que la repercussió de l’esdeveniment és molt positiva, encara hi ha marge de millora perquè la Transéquia serveixi per atraure visitants de fora de la comarca que passin el cap de setmana al Bages i ho aprofitin per conèixer les diferents propostes turístiques que s’hi ofereixen.

L’estudi estableix que la despesa mitjana dels espectadors de la Transéquia és de 26,88 euros, i la dels participants, de 38,37.

El percentatge d’espectadors i participants de fora de la comarca és del 35% i d’aquests, un 88,4% no es queda a dormir. Pel que fa a la ciutadania, la percepció sobre la Transéquia és majoritàriament positiva, amb una satisfacció mitjana de 4,5 sobre 5 i amb un 90% de probabilitat de recomanar-la a altres persones.

Més actes al voltant

Per tal d’aprofitar turísticament aquest esdeveniment l’informe proposa vincular la Transéquia a un programa cultural, esportiu i recreatiu que tingui lloc durant tot el cap de setmana, de manera que els participants de fora tinguin un incentiu per quedar-se a dormir.

També planteja la necessitat de repensar la ubicació i el recorregut de la Transéquia per tal de fer-lo més proper a zones urbanes on hi hagi establiments de restauració.

El treball també assenyala la importància d’augmentar la difusió de l’esdeveniment a comarques properes com el Solsonès, el Vallès Oriental i l’Occidental, i el Barcelonès, on es veu molt potencial de creixement.

El conseller comarcal de Turisme, Eduard Mata, destaca que una de les singularitats de la Transéquia és que es tracta d’un esdeveniment que passa per diferents municipis del Bages, i que estan implicats en l’organització. Mata explica que «als seus inicis va servir per donar a conèixer aquest canal medieval a la mateixa gent del Bages, però avui dia mou un volum de persones molt important que tenen interès per l’esport però també per la natura i la cultura”. Afegeix que Bages Turisme, conjuntament amb els organitzadors, «volem treballar perquè aquest impacte positiu que ja tenim ara ho sigui encara més».

La Transéquia l’organitza la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia amb la col·laboració dels municipis per on passa el canal medieval. Són Balsareny, Sallent, Santpedor, Sant Fruitós de Bages i Manresa.

Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages és l’ens de gestió, promoció i planificació turística del Bages que aglutina els 30 municipis de la comarca i també agents privats del sector turístic, representats per l’associació Bages Impuls.

Treballa amb el suport de la Diputació de Barcelona per posicionar el Bages com a destinació turística sostenible i de qualitat. Amb aquesta premissa, es pretén que el turisme a la comarca esdevingui una activitat econòmica que generi riquesa i alhora benestar als ciutadans i contribueixi al desenvolupament de la comarca sempre respecte al medi ambient, el patrimoni cultural i la societat.