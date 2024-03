La Transèquia ha celebrat aquest any el seu 40è aniversari amb el regal més esperat: la pluja. L'emblemàtica caminada que va de Balsareny a Manresa havia d'estar marcada per la sequera persistent que viu el país des de fa temps, però avui els corredors, ciclistes i participants a peu han arribat al parc de l'Agulla plens de fang, però també molt il·lusionats.

L'edició d'enguany ha reunit 3.840 participants, una xifra que per poc no ha arribat a la de l'any passat. Segons dades d'Aigües de Manresa, un 34,8% dels assistents eren manresans, un 24,8% del Bages i el 40,4% restant poblacions de Catalunya i de fora. Com és habitual, la modalitat que ha fet més gent ha estat la caminada llarga des de Balsareny, que ha comptat amb 1.476 persones, des de Sallent han sortit 850 persones i des de Santpedor 718. Aquest any no hi ha participat ningú en la categoria de Handbike i un centenar de persones han optat per fer la Transéquia corrent.

696 persones han fet Transéquia en bicicleta, i d'aquests, 90 han fet la ruta d'aventura, una disciplina que va incorporar-se l'any passat en què els participants no saben per on aniran i van equipats amb GPS. Martí Casajuana, que ha fet la ruta d'aventura per primera vegada comentava que el fet de no saber per on aniràs "dona un extra d'aventura". Ell ja havia participat en la Transéquia caminant feia anys i declarava estar "molt entusiasmat" d'haver-la fet en la 40a edició.

Maria Antònia Romeu forma part del 40,4% de participants de fora del Bages, ha vingut des de Sant Quize del Vallès per primera vegada per fer la ruta a peu des de Santa Anna. Explicava que ha trobat que l'acte estava molt ben muntat, tot i que considera que "en alguns punts concrets el camí potser era massa estret i havies d'anar esquivant a gent".

Menys de 4.000 participants satisfan l'organització

L'organització de l'esdeveniment esportiu s'ha mostrat més que satisfeta amb la xifra de participants assolida, tot i que en l'edició passada es preveia poder arribar als més de 5.000 inscrits que hi va haver en les edicions d'abans de la pandèmia. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha subratllat que aquesta edició ha estat "la consolidació d'un esdeveniment esportiu que té quaranta anys".

Toni Ventura, vicepresident de la fundació Aigües de Manresa- Junta de la Séquia, ha explicat que al llarg de tot el dia s'ha patit molt per la meteorologia: "ha plogut al matí quan sortien els corredors, però per sort no ens ha fet massa la guitza".

Ventura ha assenyalat el paper dels voluntaris com a indispensable per a la celebració de l'acte i ha dit que "sense aquestes 360 persones de diverses entitats seria impossible fer la Transéquia". Per ell, la participació en aquesta edició ha estat molt bona, ja que "al voltant de 4.000 participants són els aconsellables des del punt de vista logístic i de seguretat".

Públic fidel

Si bé es cert que la Transéquia pretén ser un reclam turístic de la comarca, compta amb un públic molt fidel arrelat al Bages i a Manresa. Xavi Herrera és un manresà de 47 anys i ha participat en pràcticament totes les edicions des del 2006. Ha vist que amb el pas dels anys la Transéquia ha anat perdent pistonada d'una forma molt progressiva, però considera que no es poden fer gaires modificacions perquè "si el que es vol és recórrer la Séquia, no hi ha moltes possibilitats de variar-ho".

També hi ha qui s'ha estrenat aquest any. Jordi Fosa és d'Artés i ha fet per primera vegada la Transéquia caminant des de Balsareny. Explicava que els seus amics el van convèncer perquè és aficionat al senderisme. Ha acabat la caminada molt entusiasmat i té força clar que la repetirà l'any que ve.

Presència solidària

Un euro de cadascuna de les 3.840 inscripcions a la Transéquia ha anat destinat a Càritas Manresa. La directora de l'entitat, Fina Farrés, ha fet saber que la recaptació d'enguany s'ha destinat al projecte Activa't a l'hort, que treballa amb la formació agrària per a persones en risc d'exclusió social. Farrés assenyala que el fet de participar en la Transéquia "és una activitat que fa sentir els participants del projecte molt contents".