A primera hora del matí ja s'ha vist arribar els primers corredors de la Transéquia al parc de l’Agulla de Manresa. En la 39a edició, la Transéquia ha reunit milers de persones que han dut a terme el recorregut en alguna de les quatre modalitats disponibles: caminant, corrent, en bicicleta o handbike.

El pronòstic de bones temperatures s’ha complert i els participants i voluntaris de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, entitat organitzadora de l'esdeveniment, gaudeixen d’un temps primaveral a l’entorn natural del parc situat entre els termes municipals de Manresa i Sant Fruitós de Bages.

Una bona part dels participants venen de fora de la Catalunya central per fer el recorregut. Dulce Herrero és barcelonina i participa per primera vegada fent el camí a peu. “La meva mare coneix molt de senderisme i em va convèncer per apuntar-nos juntes, estic molt contenta d’haver-la fet perquè el paisatge ha sigut espectacular”, deia, contenta, al punt d’arribada.

Els caminants han pogut escollir la distància a recórrer en funció del punt de sortida: 24 km des de Balsareny, 18 km des de Sallent i 10 km des de Santpedor. Els corredors recorren tota la Transéquia des de Balsareny fins al Parc de l’Agulla.

En BTT la Transéquia ofereix quatre rutes circulars amb inici i final el Parc de l’Agulla: la ruta curta de 14 km, la mitjana de 30 km, la llarga de 51 km. Com a novetat, aquest any s’ha introduït una nova modalitat en la ruta de bicicleta: la d’aventura, que ha tingut 82 persones inscrites.

Una altra novetat és la ruta circular per handbike, que dona la volta al turó del Guix i que, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, es planteja d’establir-se de manera permanent.

Enguany, la Transéquia recupera el format tradicional i els punts d’avituallament per a totes les modalitats. Els participants trobaran fonts d’aigua i aliments sòlids al llarg del recorregut.

Torna la Minitranséquia al Parc de l’Agulla Després de dues edicions amb formats diferents a causa de la pandèmia, la Minitranséquia funcionarà de les 11 a les 14h, serà gratuïta i, per participar-hi, no caldrà inscripció. Estarà situada al Parc de l’Agulla, al costat de la zona de jocs infantils, a la part alta del parc, i continuarà sent un espai creat per als infants de 3 a 12 anys. El públic hi trobarà música, danses, tallers, esports, jocs, teatre...





Sis mesos de feina per a un matí de natura i esport

Capses, moltes capses, ahir, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil (MAT) de Manresa i molt moviment de gent per preparar la Transéquia, que avui viu la 39a edició. Muntar l’esdeveniment comporta mig any de feina i la implicació de més de 500 persones, amb un nucli dur de 16.