Del centre de Barcelona a 1.000 metres a Montserrat sense barreres

Des d’ara, arribar en cadira de rodes des del centre de Barcelona fins a un dels punts més elevats i amb millors vistes del massís de Montserrat en transport públic ja és possible. Ferrocarrils de la Generalitat ha enllestit les obres d’adaptació per a persones amb mobilitat reduïda d’un dels elements i espais més emblemàtics dels seus serveis turístics de muntanya: el funicular de Sant Joan. Una intervenció que, majoritàriament, s’ha centrat a l’exterior de les dues estacions (la inferior i la superior), però que també ha obligat a fer una remodelació de les andanes.

A l’exterior, el que s’ha habilitat, tant en una com en l’altra, és un itinerari mitjançant rampes per permetre aquesta entrada i sortida del recinte sense barreres per, a través d’una andana ara també adaptada, poder accedir als vagons que fan el trajecte vertical.

Visitants accedint aquest dimarts al funicular de Sant Joan, amb l'andana adaptada / DAVID BRICOLLÉ

El recorregut de més envergadura és el que s’ha construït a la sortida de l’estació de Sant Joan, tant pel fet que s’ha hagut d’adaptar a una orografia més muntanyenca (és a la zona del pla de les Taràntules), com perquè l’itinerari permet no només accedir a l’andana, sinó també arribar ara sense obstacles a aquest entorn i fins a la part superior de l’edifici, on el visitant pot veure l’exposició del centre explicatiu del Geoparc de la Catalunya Central i del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i, sobretot, accedir a la terrassa i mirador que ofereix una espectacular panoràmica elevada de la muntanya i, en especial, de la zona de l’abadia des de 1.000 metres d'altitud sobre el nivell del mar. Una adequació que ha suposat una inversió de 692.000 euros per part de Ferrocarrils de la Generalitat.

Vista des de l'interior del tren, aquest dimarts, en un dia plujós / DAVID BRICOLLÉ

Més que un mitjà de transport

En relació amb aquesta intervenció, el president de la companyia, Antoni Segarra, ha explicat a Regió7 que «a Ferrocarrils ja fa uns anys que dèiem que el 100% de les nostres instal·lacions de viatgers eren accessibles. Però no era ben bé cert, perquè hi havia un punt, allà dalt a Montserrat, que teníem pendent, com és aquest funicular. Ara hem resolt aquest deute». Segarra posava l’accent en el fet que, «ara, persones amb mobilitat reduïda poden accedir des de l’estació de plaça Espanya, al mig de Barcelona, fins al mirador de Sant Joan de Montserrat sense barreres», ja que aquest és seria el punt final d’un trajecte totalment adaptat que inclou la línia de Ferrocarrils de Manresa (Llobregat) i el cremallera de Montserrat. La connexió entre l’estació superior del cremallera i la inferior del funicular de Sant Joan es fa mitjançant un ascensor.

Amb la materialització d’aquesta adequació, Segarra també subratllava a Regió7 que «aquest funicular és molt més que un transport. I Montserrat, per a Ferrocarrils, va molt més enllà del cremallera. Els serveis de Ferrocarrils a Montserrat són ara mateix els que estan registrant un major creixement, cada vegada tenen més usuaris i enguany estem ja per sobre de les xifres prepandèmia. Per això ho volem cuidar molt i donar-li un sentit que va més enllà d’uns mitjans que et transporten. Amb l’accessibilitat estem parlant d’activitats que podem formular en aquests espais, propostes noves. Sant Joan s’interrelaciona amb la muntanya i la natura i això el fa molt atractiu». Aquest funicular va transportar l’any passat un total de 285.652 usuaris, el que va suposar un augment del 40% en relació amb el 2022.

El president de Ferrocarrils destacava a Regió7 que «ara hem d’anar un pas més enllà, perquè parlem de trencar barreres com a concepte d’accessibilitat física, i el que estem treballant molt també a les estacions és la sensorial: millora de la senyalització per a les persones que tinguin dificultat de comprensió, amb els colors de les pantalles, els grafismes...».

Un servei creat fa 106 anys d'història Inaugurat l'any 1918, el Funicular de Sant Joan va ser construït per comunicar la part exterior del monestir amb l'ermita de Sant Joan, situada en la part alta del massís, on també està el mirador. L'èxit aconseguit per la línia va deixar clar ràpidament la seva baixa capacitat de transport i el 1926 va ser substituïda per una nova instal·lació, amb un ample de via diferent i vehicles de més capacitat. El 1986 va ser integrat a la xarxa d'FGC, i el 1997 va ser sotmès a un ampli procés de modernització de les instal·lacions i es va dotar de nous vehicles panoràmics perquè els visitants poguessin gaudir plenament de les vistes i del trajecte. és un recorregut de 503 metres amb un pendent màxim del 65%.

