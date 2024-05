La regió central afronta la duresa d'un any marcat per un calendari fiscal a l’alça

Coincidint amb l’inici de la gestió recaptatòria d’enguany dels tributs municipals que la majoria d’ajuntaments estan posant en marxa aquests dies, famílies de les comarques centrals ja han començat a notar la pujada generalitzada dels principals impostos i taxes que molts municipis apliquen arran de l’aprovació, la tardor passada, de les ordenances fiscals per al 2024. Unes modificacions polèmiques que van coincidir amb el primer any de l’actual mandat, i que van aixecar molta polseguera fins al punt de provocar fortes protestes veïnals i dels grups de l’oposició en diversos ajuntaments. En alguns, el salt es notarà encara més després que els tributs es mantenien congelats de feia temps.

La crispació es va desfermar en municipis com Callús, després que el govern d’ERC anunciés una pujada de l’Impost de Béns Immobles (IBI) del 48% (amb un coeficient que passaria del 0,56 al 0,83), mentre que l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica augmentava un 17,5%, i la taxa d’escombraries un 15%. La tensió es va viure especialment al ple del 25 d’octubre, si bé es va mantenir en altres de posteriors. Hi va haver una recollida de firmes en contra, i tant veïns com el grup de Junts, a l’oposició, van presentar al·legacions a la proposta, que no van prosperar. En un ple, el 27 de desembre, s’aprovava un pla de sanejament per fer front al desequilibri financer, i amb el qual també es preveu contribuir amb la puja d’impostos.

També hi va haver fortes tensions a Sant Fruitós de Bages. Va ser en el ple del 6 de novembre, amb crits de dimissió d’una part del públic contra l’alcalde, Joan Carles Batanés, de Gent fent Poble, que recuperava el govern després d’una moció de censura feia tres anys, i que va estar a punt d’aturar temporalment la sessió per les continuades interrupcions del públic. En aquest cas, la pujada més gran va ser amb la taxa d’escombraries, que augmentava un 45%, però les principals crítiques van ser per l’increment de l’IBI, que creixia un 22% (uns cent euros per rebut de mitjana), amb un coeficient que aquest 2024 ha passat del 0,52 al 0,644. L’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) s’ha incrementat un 9,2%, i en menys mesura també ho ha fet la tarifa de l’aigua (en el ple del 27 de desembre).

On sí que es va interrompre el ple de les ordenances per l’ambient absolutament crispat tant a dins la sala com a la plaça exterior, va ser a Igualada, on es va acumular mig miler de persones per protestar per les pujades de preus dels impostos i taxes. Va ser el 31 d’octubre, i també en l’aprovació definitiva del 22 de desembre, després que es van desestimar les al·legacions que, entre altres, havia presentat el grup municipal d’ERC, a l’oposició. En aquest cas, les escombraries s’enfilaven un 27%, la plusvàlua un 11%, i l’IBI s’incrementava un 8,3% (de 30 a 40 euros anuals per família de mitjana), com a principals modificacions a destacar.

Ple d'aprovació dels nous impostos i taxes a Igualada, amb suspensions per les instrrupcions del públic / ARXIU | ACN

IBI, escombraries, i plusvàlua

A les comarques centrals van ser nombrosos els ajuntaments que, en més o menys mesura, van modificar les ordenances a l’alça però sense ocasionar protestes, i si n’hi va haver, no van ser tan sorolloses o no van transcendir més enllà dels posicionaments contraris o les al·legacions presentades per grups de l’oposició.

Sigui com sigui, en la majoria dels casos les pujades més accentuades i que ara comencen a repercutir en les butxaques dels contribuents, són en l’IBI i les escombraries, i en ocasions, també en la plusvàlua. En canvi, no és tan freqüent trobar canvis en altres tributs municipals com l’ICIO o l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

A Manresa, per exemple, el ple del 19 d’octubre aprovava un increment general de les ordenances fiscals del 2,5% de mitjana. En aquest cas, on més es nota és en el rebut de les escombraries, que creix un 15 % (uns 20 euros anuals per família); o en la plusvàlua, que augmenta un 10%. L’increment de l’IBI coincideix amb la mitjana d’impostos (del 2,5%, igual com ja es va fer el 2022 i el 2023), mentre que l’ICIO i l’IAE, es mantenen sense canvis.

En ciutats com Berga o la Seu d’Urgell, en general els increments han estat lleugerament superiors que a la capital del Bages. En el primer cas, l’IBI estava congelat des del 2021 i les noves ordenances aprovades a final d’octubre l’han apujat un 4,17%, amb un acord pràcticament unànime (i l’única abstenció del PSC, a l’oposició), mentre que la capital de l’Alt Urgell, al ple del 10 d’octubre incrementava l’IBI d’acord amb l’IPC, les escombraries en un 19,8%, i la plusvàlua entre un 20% i un 30% segons l’antiguitat del terreny. A Santpedor, el que més han pujat són les escombraries, en un 20%, mentre que l’IBI, que estava congelat des del 2020, enguany es pagarà un 4% més car, i la plusvàlua, l’IAE i l’impost de vehicles, es mantenen. Per la seva banda, Súria té pujades en la taxa d’escombraries, que puja un 15%, i en l’IBI, que ho fa en un 5%, després que no es tocava des del 2018.

Gironella i Puig-reig han aplicat uns nous preus de les ordenances molt similars, amb un 5% més de les escombraries. Pel que fa a l’IBI o l’impost de vehicles, Gironella aprovava a final d’octubre una pujada corresponent a l’IPC, mentre que Puig-reig aplicava un 2,5% més en l’impost de vehicles, i mantenia tant l’IBI com l’IAE.

Altres municipis que han tingut pujades d’impostos i taxes són Sant Joan de Vilatorrada, on feia vuit anys que no es modificaven substancialment les ordenances, o Solsona, on per a aquest 2024 se n’han retocat fins a onze. A Castellbell i el Vilar, destaca l’increment de l’IBI, que no s’havia variat des del 2018 i ara puja un 12,69%, equivalent a uns 50 euros anuals de mitjana. En canvi, s’han congelat la taxa d’escombraries, la plusvàlua i els guals. La taxa de residus també s’ha mantingut sense canvis a Sant Salvador de Guardiola, on l’IBI ha crescut un 3% i, en canvi, i com a excepció, la plusvàlua s’ha reduït, en aquest cas també en un 3%. Finalment, l’Ajuntament de Cardona aplicarà enguany un 3,4% d’increment de mitjana en el conjunt dels impostos i taxes municipals respecte al què es cobrava fins ara. També s’han modificat bonificacions.

