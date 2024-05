L''extra' de 'El caso Asunta' que s'ha convertit en la protagonista involuntària de la sèrie

El passat 26 d'abril es va estrenar una de les produccions audiovisuals més esperades pels amants de la crònica negra i de tots aquells qui van seguir un dels successos que van commocionar la societat espanyola. 'El caso Asunta', protagonitzada per Candela Peña i Tristán Ulloa, recrea l'assassinat de la nena de 12 anys Asunta Basterra en mans dels seus pares adoptius el setembre de l'any 2013. Tots dos van ser condemnats per un jurat popular i la mare, Rosario Porto, va acabar suïcidant-se a la presó de Brieva (Àvila) el 2020.

Des que Netflix va incorporar la minisèrie de sis capítols d'aproximadament una hora de durada cadascun, els afalacs a la magnífica interpretació de Candela Peña són unànimes.No obstant això, com centenars d'ulls no perden detall, una actriu que a priori no havia d'acaparar l'atenció de l'espectador ha acabat convertint-se en una de les protagonistes de la sèrie de manera involuntària.

En una de les escenes, mentre l'actriu que interpreta a Tereixa Navaza, portaveu de la família, atén els mitjans de comunicació a les portes del tanatori s'aprecia en un segon pla una dona que baixa d'un cotxe fosc i que llueix un gran mocador blanc al voltant del coll. Seqüència que és un calc de l'original. No obstant això a l'actriu se li queda enganxat el mocador a la porta del cotxe. Un petit incident que l''extra' salva amb tota solvència i naturalitat.

Els usuaris de les xarxes ja han fet viral l'icònic moment. Alguns fins i tot han buscat la imatge real i l'han comparat per acabar assenyalant que "en el vídeo original la senyora del fons també porta un mocador blanc però no s'enganxa amb la porta del cotxe".