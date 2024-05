El viceconseller de la Generalitat en funcions, Sergi Sabrià, també fa un "pas al costat" i deixarà la política institucional quan arribi el nou govern. En una carta, Sabrià anuncia que emprendrà nous camins professionals. Recull les paraules del president en funcions, Pere Aragonès, i de la secretària general d'ERC, Marta Rovira: "És l’hora de cares noves i idees noves, de deixar pas a nous lideratges". Sabrià, que va ser portaveu, president del grup parlamentari d'ERC, cap de l'oficina d'Aragonès a la presidència, i alcalde de Palafrugell, es mostra "convençut" que el partit compta amb una nova generació "preparada per prendre el relleu". Sabrià també ha volgut agrair totes les persones que l'han acompanyat.

Sabrià repassa a la carta la seva trajectòria. Des del 2007 a Palafrugell on, en un garatge "atrotinat", una colla d'amics es proposaven encapçalar la llista a les municipals d'ERC al municipi. Dos anys després ERC recuperava l'alcaldia amb Sabrià al capdavant de l'ajuntament (2009-2011): "Palafrugell és l’inici del viatge més apassionant que mai m’hauria pogut imaginar", afegeix a la carta.

L'ara viceconseller en funcions recorda que ha pogut participar de l'1-O, que descriu com la "lluita col·lectiva més radicalment democràtica, transformadora i popular" de l'Europa contemporània al costat de Rovira i el president del partit, Oriol Junqueras.

Sabrià constata també l'impacte de la "repressió" de l'Estat, els empresonaments i l'exili, que va precipitar que altres persones assumissin "precipitadament" nous rols tant al partit com a les institucions.

L'exportaveu i expresident del grup republicà al Parlament, que també ha dirigit diverses campanyes amb la sensació que potser no li "corresponia", apunta que sí que tenia la "certesa" que era el moment de fer "passos endavant".

Sabrià també comenta a la carta que el govern d'Aragonès ha estat "honest, humil i generós", tal com afirma que també ho és el seu president. "Estic absolutament segur que el temps posarà a lloc la rellevància de la seva tasca", afegeix el viceconseller en funcions, que reivindica la contribució als indults i l'amnistia, la "recuperació" de la institució, i els avenços socials, econòmics i nacionals impulsats en aquests tres anys.

"Deixar pas a nous lideratges"

"Ara ha arribat l’hora de deixar la política institucional. Quan arribi el nou Govern emprendré nous camins professionals. Com han dit la Marta i en Pere els darrers dies, és l’hora de cares noves i idees noves, de deixar pas a nous lideratges", assevera a la carta, en referència a Rovira i Aragonès.

"Faig un pas al costat convençut i confiat que aquesta organització compta amb una nova generació preparada per prendre un relleu que fa 93 anys que passa de mà en mà amb l’objectiu de la llibertat", continua Sabrià al text.

El dirigent republicà afegeix paraules d'agraïment a totes les persones que l'han acompanyat durant tot aquest temps. I se sent "profundament agraït" de les oportunitats, la feina feta, el compromís i la paciència de molts companys "que avui ja són amics".

"Us animo a tots a seguir lluitant per aquest projecte i per una organització neta i honesta, carregada de talent, que ha sabut ser útil al poble de Catalunya durant tot un segle i que ho seguirà sent un segle més. Us demano que no dubteu mai, perquè ho aconseguirem malgrat que a voltes sembli impossible", conclou la carta.

Sabrià anuncia així que tancarà l'etapa de la política institucional quan entri el nou govern. Continua d'aquesta manera les passes iniciades per Aragonès i Rovira i, per tant, no les de Junqueras.