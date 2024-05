Illa: "No demano el vot perquè Catalunya sigui el malson d'Espanya sinó el somni de la resta de l'Estat i d'Europa"

El cap de llista del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha posat en valor la seva aposta per a Catalunya i ha afirmat que la seva candidatura busca "acordar i pactar" i "avançar" i no pas "vetar ni bloquejar" ni "retrocedir". "No demano el vot perquè Catalunya sigui el malson d'Espanya, sinó el somni de la resta de l'Estat i d'Europa", ha afirmat durant un míting a Sant Boi de Llobregat.

En la mateixa línia, el socialista ha dit que vol liderar "la Catalunya de les solucions" i no de "la queixa". "A les eleccions no triem qui posarà les coses més difícils a Espanya sinó qui governarà Catalunya. Perquè per la primera ja sabem que val qualsevol, i per la segona ja sabem que alguns no valen", ha sentenciat.

En aquest míting a Sant Boi Illa ha estat acompanyat pel líder del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després que anunciés que sí que seguirà a la Moncloa. El cap de llista del PSC li ha volgut donar les gràcies per la seva feina i, especialment, pel "coratge i valentia" per aconseguir que Catalunya "torni a la normalitat". "Sabem que te l'has jugat per Catalunya i Catalunya no ho oblidarà", ha dit.