Coneix les 7 plantes que mai han d'estar a l'abast de les mascotes: les conseqüències poden ser nefastes

Les mascotes sovint les relacionem amb els fills. Tot i que no és comparable, sí que té una semblança, ja que elles depenen de nosaltres. A més, pensem que no són independents, pel fet que necessiten que els posem menjar, aigua, els passegem, etc. Així doncs, és imprescindible donar-los una bona cura. Per a fer-ho, hem de vigilar amb els perills que es poden trobar en la nostra llar: esglaons, medicaments, endolls, etc. Però, què passa amb les plantes? Compte perquè n'hi ha algunes que poden ser molt nocives per a les nostres mascotes.

Aquesta és una amenaça especialment gran per als gossos. A aquests animals els encanta jugar als seus passejos diaris a l'aire lliure i no és estrany veure'ls menjant herbes, una forma natural de purgar-se, pels jardins i camps. Aquest hàbit es pot convertir en un greu problema si ingereix una de les plantes tòxiques que et llistem a continuació. Aquestes plantes també són tòxiques per als gats.

Plantes tòxiques per a gossos i gats: identifica-les i evita accidents a casa teva i al jardí

1. Les Hortènsies

Són algunes de les plantes més comunes dels jardins, però també són de les més perilloses. Els animals que ingereixin algunes de les fulles o flors poden patir diarrees, vòmits, tremolors o malestar general.

2. Marihuana

També té un alt risc per als nostres animals. Si les nostres mascotes ingereixen marihuana se sentiran desorientats, tindran manca de coordinació, vòmits, diarrea, baveig i en un cas extrem poden arribar a patir convulsions i entrar en coma.

3. Àloe vera

Tot i que té molts beneficis per a la salut dels humans, per a les mascotes és tot el contrari. El millor és mantenir fora de l'abast dels nostres gossos i gats aquesta planta que és tòxica per a tots dos.

La ingesta pot provocar vòmits, espasmes, depressió i canvis en el color de l'orina.

4. Grèvol

Les fulles, els fruits i les llavors són especialment verinosos per als nostres animals. Els símptomes que provoca aquesta planta tan nadalenca depenen de la quantitat de la ingesta. Si un animal menja dos dels seus fruits (una mica mínim) tindria trastorns gastrointestinals forts com dolor abdominal, diarrees o vòmits.

No obstant això, una dosi superior podria arribar a provocar deshidratació, xoc i, fins i tot, la mort.

5. Heura

Una planta molt típica a les façanes de les cases, però que per als nostres gossos i gats és especialment tòxica en totes les seves parts, sobretot als seus fruits. El contacte directe amb l'heura pot provocar dermatitis amb irritacions i erupcions cutànies a causa dels pèls que recobreixen la planta i al suc de l'interior.

Els símptomes si s'ingereixen són molt pitjors: trastorns gastrointestinals, febre, disminució de la freqüència cardíaca, espasmes musculars o, fins i tot, el coma. En casos molt extrems es pot arribar fins a la mort per asfíxia amb parada respiratòria.

6. Narcisos

Els bulbs són especialment perillosos per a les nostres mascotes. El contacte directe amb el suc que desprenen els pot provocar irritacions a la pell, i la ingesta de qualsevol de les seves parts ocasiona diarrees, vòmits, dolor abdominal i inflamacions.

Els narcisos són tòxics pels animals / vecstock

7. Azalees

Aquesta planta, el Rhododendron, és una de les més tòxiques tant per a gossos com per a gats. Les parts més perilloses són les flors i les fulles. Una petita ingesta de l'azalea provoca efectes al·lucinògens als animals. Una dosi més abundant causa: ardors bucals, alteracions del sistema nerviós central, debilitat muscular, trastorns gastrointestinals, hipertensió, dificultat per respirar, coma i en casos extrems la mort per asfíxia. El millor que pots fer si veus que la teva mascota ingereix una azalea és acudir directament al veterinari.

Són moltes les raons per les quals els animals poden acabar rosegant una d'aquestes plantes que tinguem a casa o al jardí: per curiositat, per estrès, per purgar-se o simplement per pur avorriment.

Tot i que són diverses les opcions per evitar que els nostres gossos i gats acabin amb una d'aquestes plantes a la boca (evitar-les, ensenyar-los que no les toquin o posar-les lluny del seu abast), el millor que podem fer per evitar ensurts innecessaris és no treure'ls l'ull de sobre.