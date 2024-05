Arriben dos nous fàrmacs a Espanya per combatre el càncer de fetge

El càncer de fetge és un dels més mortals. A Espanya cada any es diagnostiquen més de 6.500 nous casos. A més, és el sisè tumor més diagnosticat al món. Aquest càncer és el tercer més mortal i es tracta d'un càncer molt resistent a la quimioteràpia convencional. Així doncs, et portem els últims avenços en la malaltia: acaben d'arribar dos nous fàrmacs a Espanya per combatre el càncer de fetge.

Tot i això, el càncer d'hepàtic no sempre està relacionat amb l'alcohol, com explica el doctor Bruno Sangro, director de la Unitat d'Hepatologia, de la Clínica Universitat de Navarra. Parlem d'una patologia amb escasses opcions terapèutiques i poques millores en la supervivència durant les darreres dècades.

Però, des d'aquest mes de maig, a Espanya estan disponibles dues noves opcions terapèutiques per al càncer de vies biliars, un grup de tumors gastrointestinals, poc freqüents i agressius que es formen a les cèl·lules dels conductes biliars ("canonades" que porten les deixalles de la bilis a l'intestí) dins o fora del fetge.

Nous fàrmacs per al càncer hepàtic

Els nous medicaments, aprovats i comercialitzats per AstraZeneca, són anticossos monoclonals humans: durvalumab, que s'uneix a la proteïna PD-L1 i bloqueja la interacció de PD-L1 amb les proteïnes PD-1 i CD80, contrarestant les tàctiques d'evasió immunitària del tumor i alliberant la inhibició de les respostes immunitàries.

L'altre fàrmac per al càncer de fetge és tremelimunab, un anticòs monoclonal humà de tipus immunoglobulina G2 (IgG2a) contra l'antigen 4 dels limfòcits T citotòxics (CTLA-4).

Aquesta opció terapèutica mostra dades de supervivència a quatre anys pel tractament de l'hepatocarcinoma.

Tot i que, en els darrers anys sí que hi ha hagut alguns avenços, com ressalta el doctor Andrés Muñoz, metge adjunt del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón, unitat de Digestiu i unitat de fase I.

"Suposa un avenç per a aquests pacients el pronòstic dels quals continua sent molt advers. D'aquí la importància de seguir investigant i que la innovació arribi com més aviat millor".

Per a Anna Peiró, directora mèdica d'Oncologia d'AstraZeneca Espanya és un pas més per aconseguir "l'objectiu que pugui deixar de ser una causa de mort".

Diagnòstic

L'hepatocarcinoma es produeix a conseqüència d'una malaltia hepàtica crònica, fet que explica que la majoria dels pacients diagnosticats tenen més de 40 anys.

Els virus de l'hepatitis B i C produeixen moltes vegades cirrosi (formació de cicatrius al fetge), que pot desencadenar en tumors en aquest òrgan.

El consum d'alcohol o trastorns metabòlics també estan darrere de molts dels casos de càncer de fetge.

El seu diagnòstic és molt senzill a través de:

Ecografia

Escàner

TAC

Ressonància magnètica

Biòpsia hepàtica

Símptomes del càncer de fetge

El més preocupant és que aquest tipus de càncer no presenta cap mena de símptomes. I quan apareixen "significa que inequívocament hem arribat tard perquè el fetge és un òrgan silenciós al qual ningú no para atenció a la seva vida diària".

Els símptomes apareixen quan el tumor es troba en un estat molt avançat, i són els més freqüents:

Cansament intens

intens Falta de gana

Pèrdua inexplicable de pes

Dolor sota la costella dreta

Picors

El càncer hepàtic és el tercer més mortal / freepik

Les causes del càncer de vies biliars no estan molt clares, però podria ser degut a: