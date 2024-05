Sánchez: "No només val la pena, sinó que estic disposat a fer front a la màquina del fang de Feijóo i Abascal"

El president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha reafirmat en la seva decisió de seguir a la presidència malgrat "els atacs i l'assetjament" que assegura que pateix per part del PP i Vox. "No només val la pena, sinó que estic disposat a fer front a la màquina del fang d'Alberto Núñez Feijóo i de Santiago Abascal", ha subratllat durant un míting a Sant Boi de Llobregat, davant de 2.000 persones que han omplert el poliesportiu de la ciutat i de 1.000 més que han seguit la intervenció des d'una pantalla al carrer. Segons Sánchez, la dreta i l'extrema dreta "ataquen la democràcia perquè no acaten el resultat de les urnes del 23 de juliol".

Sánchez, que ha pres la paraula després del cap de llista socialista, Salvador Illa, ha augurat que el candidat serà el nou president de la Generalitat i ha remarcat que serà "un orgull". A més, ha fet una crida a donar suport a Illa per "guanyar al fang". Segons el líder del PSOE, si Illa és president s'obrirà "una nova etapa de convivència i estabilitat" a Catalunya.