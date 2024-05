Puigdemont crida a concentrar el vot en Junts+ per impedir que Illa sigui "l'home de negre" de Sánchez

En l'equador de la campanya, Carles Puigdemont ha volgut llançar un avís a tot l'independentisme: ell és l'únic que pot derrotar el PSC i, per tant, cal concentrar el vot en la seva candidatura. "Sabem tots que és cosa de dos: o Illa com a governador civil de la província catalans o nosaltres liderant la represa nacional", ha assegurat el candidat de Junts+ aquest dijous des d'Argelers.

Ha acusat Pedro Sánchez de voler "aplicar un 155 de baixa intensitat" per a "governar Catalunya des de La Moncloa". I per això ha reclamat un "sacrifici molt petit" fins i tot als independentistes "enfadats". Si no, ha alertat, els vots que no vagin a la seva llista contribuiran "indirectament" a convertir Salvador Illa en president de la Generalitat.