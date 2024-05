Descobreix per què la gelea reial és el millor suplement contra la fatiga

La gelea reial és una substància viscosa, de color blanc groguenc, produïda per les abelles obreres. És l'aliment exclusiu de l'abella reina durant tota la vida i de les larves els primers dies. Aquest superaliment apícola s'ha utilitzat durant segles en diverses cultures a causa dels seus suposats beneficis per a la salut.

Origen i producció

La gelea reial és segregada per les glàndules hipofaríngies i mandibulars de les abelles obreres joves. S'emmagatzema en cel·les reals del rusc i s'usa per alimentar les larves seleccionades per convertir-se en reines. La producció de gelea real és un procés laboriós que requereix la cura i maneig expert dels ruscs.

Composició

És rica en nutrients essencials, incloent-hi:

Proteïnes: especialment rica en proteïnes i aminoàcids essencials.

especialment rica en proteïnes i aminoàcids essencials. Sucres: com a fructosa i glucosa.

com a fructosa i glucosa. Lípids: incloent àcids grassos essencials.

incloent àcids grassos essencials. Vitamines: especialment les del grup B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), a més de vitamina C i E.

especialment les del grup B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), a més de vitamina C i E. Minerals: com a calci, ferro, magnesi, fòsfor, potassi, sodi i zinc.

com a calci, ferro, magnesi, fòsfor, potassi, sodi i zinc. Altres compostos: enzims, antibiòtics naturals i compostos antioxidants.

Beneficis per a la salut

S'ha associat aquesta substància amb múltiples beneficis per a la salut, alguns dels quals estan sostinguts per investigacions científiques:

Reforç del sistema immunitari: els antioxidants i vitamines presents a la gelea reial ajuden a enfortir les defenses del cos. Propietats antiinflamatòries i antioxidants: pot ajudar a reduir la inflamació i el dany oxidatiu al cos. Millora de la salut de la pell: s'utilitza en productes cosmètics per les propietats hidratants i rejovenidores. Ajuda a la cicatrització de ferides i al tractament de l'acne. Augment d'energia i reducció de la fatiga: el seu contingut en nutrients essencials pot contribuir a un augment en els nivells d'energia i una reducció en la sensació de fatiga. Beneficis per a la salut cardiovascular: alguns estudis suggereixen que la gelea reial pot ajudar a reduir el colesterol i millorar la salut cardiovascular. Suport a la salut mental: pot millorar la funció cognitiva i reduir els símptomes d'ansietat i depressió.

Ús i consum

Es pot consumir de diverses maneres:

Fresca: directament del flascó, encara que el sabor fort i àcid no és del tot agradable.

directament del flascó, encara que el sabor fort i àcid no és del tot agradable. Càpsules o tauletes: una forma convenient de consumir-la, especialment per a aquells que no en gaudeixen el sabor.

una forma convenient de consumir-la, especialment per a aquells que no en gaudeixen el sabor. En cosmètics: crema, locions i productes de cura de la pell.

crema, locions i productes de cura de la pell. Barrejada en aliments: com smoothies, iogurts o mel.

Precaucions

Encara que la gelea reial és generalment segura per a la majoria de les persones, pot causar reaccions al·lèrgiques en algunes persones, especialment en aquelles al·lèrgiques a les picades d'abella o a altres productes apícoles. Es recomana començar amb una petita dosi.

Forte Pharma gelea real

Conté ampolles per a mínim 20 dies.

Sense colorants, ni conservants ni edulcorants.

Sabor natural.

Destinat per a adults.

Marca líder al sector.

Gelea real per a adults i nens: N2 Natural Nutrition

Conté 30 vials monodosis lliures de gluten i lactosa.

Aporten màxima concentració i puresa.

Complements 100% naturals, fabricats a laboratoris de la CE, compleixen amb les estrictes normes i processos de fabricació ISO 9001, FDA Americana, GMP.

Augmenta la vitalitat i combat la fatiga.

DIETISA Royal-Vit: gelea reial

Complement alimentari a base de gelea reial i vitamines per reforçar el sistema immunitari.

Aporta per vial 2.000 mg de gelea reial amb reishi, xiitake, safrà, aminoàcids i onze vitamines.

Amb vitamines A i D que ajuden al funcionament normal del sistema immunitari.

Amb vitamines B2, niacina, B5, B6, B12 i folats que ajuden a disminuir el cansament i la fatiga.

Un vial al dia en dejú, preferiblement diluïda en aigua, llet o suc de fruita; agitar abans de cada presa; no superar aquesta dosi.

No ho dubtis més i millora la teva salut amb l'ús de gelea reial, un complement totalment natural.