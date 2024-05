Renfe declina participar a la reunió amb la Generalitat d'aquesta tarda per no entrar en conflicte amb la Llei electoral

Renfe ha declinat participar en la reunió de l'òrgan mixt amb la Generalitat amb l'argument que a només sis dies de les eleccions del 12-M per no entrar en conflicte amb la Llei electoral, segons han informat fonts de l'operadora. La companyia s'ha posat a disposició per celebrar aquesta trobada en "qualsevol altra data" a partir del 13 de maig i al·lega que el seguiment del servei es fa de forma diària entre els responsables de mobilitat de Territori i de l'operadora "en un ambient de total col·laboració". Per part seva, la Generalitat assegura que manté la trobada i que va ser l'operadora qui va demanar celebrar-la el 6 de maig i acusa Renfe de "dilatar" la reunió per "especular amb el resultat electoral".

La companyia ha explicat que ja havia comunicat a la Generalitat que avui no assistiria a la trobada i s'ha posat a la seva disposició per celebrar la trobada a partir de l'endemà de les eleccions. A més, segons ha afegit, l'operadora va proposar el passat 22 de març celebrar la Reunió de l'Òrgan Mixt de Coordinació i Control Generalitat – Renfe i no va obtenir resposta per part del Departament de Territori.

La Generalitat, en canvi, afirma que la setmana del 22 d'abril va comunicar a Renfe la seva intenció de convocar Reunió de l'Òrgan Mixt de Coordinació i Control Generalitat – Renfe el 3 de maig amb el nomenament del nou director de Rodalies com a punt de l'ordre del dia i aprofitar l'ocasió per tractar altres aspectes del servei. L'operadora però, segons la versió de la Generalitat, va demanar no fer la reunió divendres passat, dia 3 (pont a Madrid), i traslladar-la a aquest dilluns, petició a la qual els responsables de Territori van accedir.

Finalment, la Generalitat explica que va convocar la trobada el 29 d'abril per correu electrònic i se li va fer arribar l'endemà "per altres vies" al president de la companyia. El dijous, amb motiu de l'avaria a les màquines expenedores per obtenir l'abonament recurrent del segon quadrimestre, la Generalitat va fer públic que aquest dilluns hi havia la reunió de l'òrgan mixt i que es tractarien les diferents "deficiències" en el servei.

Els responsables de Territori han decidit que tot i l'absència de Renfe celebraran la reunió, a la seu del departament, per respecte als altres participants, com l'Ajuntament de Barcelona. "El Govern governa fins el darrer dia i creu que Renfe només vol dilatar una reunió, que havia sol·licitat, per especular amb el resultat electoral", assenyalen fonts de la Generalitat.