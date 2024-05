La resiliència del Baxi topa amb els àrbitres

Derrota del Baxi Manresa a la pista del Casademont Saragossa per 90-80 en un partit que ha estat marcat pel desencert manresà en el tir, especialment en el primer quart, la seva exhibició de caràcter i resiliència que els ha situat a només dos punts per sota amb 7’30” per jugar-se i el desequilibri en les faltes personals xiulades 19 a 36. Al final de la jornada, un resultat menys transcendent del que s’imaginava en acabar perquè el Baskonia ha perdut a la seva pista contra el Bàsquet Girona (92-96), de forma que el Baxi continua en vuitena posició, dins del play-off pel títol amb dues jornades per disputar-se.

Mal primer quart del Baxi, en què ha fallat en les que són les seves dues principals virtuts, els triples i el rebot. Només ha transformat dos tirs de tres dels onze que ha intentat, i ha perdut la lluita pel rebot, tant a la cistella pròpia com a la contrària, 4 a 6 en l’ofensiu i 6 a 9 en el defensiu, per un 15 a 10 en total. I encara bo que els jugadors del Casademont estaven desencertats en els tirs lliures, amb un 7 de 14. Les faltes personals han estat una altra de les creus del primer quart. El Baxi ha entrat de seguida en bonus. Badio havia fet la segona en a penes 3 minuts i Pedro Martínez l’havia hagut de fer seure a la banqueta.

Tot i començar el parcial per davant, amb un triple de Badio que no augurava el que havia de passar en els instants següents, el Casademont ha començat a doblar el Baxi en el marcador i a agafar avantatges cada cop més sucosos, fins al +15 del final del quart (28-13).

El segon quart ha començat més igualat, però el desavantatge quedava estabilitzat en els 15 de diferència. A mig període, la diferència havia pujat als 17 perquè la dinàmica era la mateixa. Els manresans seguien desencertats en el triple i continuaven concedint personals. Només una certa millora en el rebot i que els jugadors de Porfirio Fisac seguien errant en els tirs lliures, feia que el partit no es trenqués.

I el que són les coses, un temps mort de l’entrenador del Casademont ha provocat una millora en el joc manresà, sense que hagi arribat a revifada. Un triple d’Steinbergs i un tir lliure de Sagnia, rebaixaven el desavantatge per sota dels 10 (39-30). Durava un triple de Miguel González a la jugada següent. El Baxi havia guanyat el parcial (14-17), però no amb prou diferència per parlar de remuntada. De fet, els 30 punts anotats els duien a una projecció de 60 al final del partit, molt per sota dels 85 que acostumen a encistellar els manresans.

La segona part ha estat un exercici de resistència i una exhibició de caràcter del Baxi Manresa. El tercer quart començava tan malament com els altres dos, amb els manresans sense veure cistella. Cinc minuts els ha calgut per fer els dos primers punts, amb una esmaixada d’Steinbergs. I el desavantatge tornava a anar-se’n als 16, amb cada cop menys temps per jugar. A més, Robinson quedava eliminat per una quarta falta i una tècnica consecutiva, amb 8’23’’ per jugar-se. Badio i Oriola feien la tercera immediatament i Travanté la quarta, amb 6’19’’. Semblava que el partit quedava abocat a l’agonia manresana i el festival saragossà per celebrar una victòria que li donava la permanència matemàtica.

Però, va emergir la capacitat de resiliència dels de Pedro Martínez i entre Geben, Dani Garcia i Taylor firmaven un parcial de 4 a 15 per anar-se’n a l’últim quart amb una diferència de només 5 punts, esperançadors.

I, de fet, la dinàmica semblava canviada perquè el Baxi va arribar a situar-se a només 2 punts per sota, a 7’30” del final. Havien millorat en el tir, però sobretot defensaven, robaven pilotes i provocaven pèrdues i podien córrer i anotar amb certa facilitat. Però, els àrbitres han seguit amb la mateixa tendència a xiular qualsevol contacte dels manresans i el constant anar a la línia de tirs lliures, que els aragonesos no aconseguien aprofitar (han acabat amb un 27 de 48, gaire bé 50 tirs lliures en un partit sense pròrroga), ha trencat el ritme del Baxi en el moment més inoportú.

Amb tot, el Baxi no se n’ha anat mai del partit i, encara que la diferència havia pujat fins als 9 (74-63), l’han rebaixada als 4 en un parell d’ocasions, tot i que ja era massa tard. La derrota deixa el Baxi Manresa amb 18 victòries, a l’espera de què faci el Baskonia aquesta tarda a Vitòria contra el Bàsquet Girona per saber si continua en zona de play-off.