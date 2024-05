Aquest és l'ordre d'actuació de la primera semifinal d'Eurovisió 2024

Aquest dimarts 7 de maig tindrà lloc la primera semifinal d'Eurovisió 2024, que se celebra a Malmö Arena amb motiu de la victòria de Suècia al festival de l'any passat.

El duet valencià Nebulossa és l'encarregat de representar a Espanya en aquesta edició, que culminarà amb la gran final del dissabte 11 de maig. Abans del plat fort, els artistes que no pertanyen al 'Big Five' (Espanya, Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit) hauran d'aconseguir passar les semifinals, que tindran lloc aquest dimarts i dijous a les 21.00 hores (hora peninsular espanyola).

La meitat dels països cantaran per primera vegada els seus temes per classificar-se i avançar a la ronda següent, i així tenir una oportunitat de proclamar-se com a vencedor d'Eurovisió 2024.

Ordre d'actuació

A la primera semifinal, que es podrà seguir en directe, competiran 15 països. Tot i això, per primera vegada, dos països del 'Big Five' i el país amfitrió actuaran a manera d'exhibició, fora de concurs. L'ordre d'actuació es va determinar per sorteig, i aquest n'ha estat el resultat:

Xipre: Silia Kapsis - 'Liar'.

Sèrbia: Teya Dora - 'Ramonda'.

Lituània: Silvester Belt - 'Luktelk'.

Irlanda: Bambie Thug - 'Doomsday Blue'.

Ucraïna: Alyona Alyona & Jerry Heil - 'Teresa & Maria'.

Polònia: Luna - 'The Tower'.

Croàcia: Baby Lasagna - 'Rim Tim Tagi Dim'.

Islàndia: Hera Björk - 'Scared of Heights'.

Eslovènia: Raiven - 'Veronika'.

Finlàndia: Windows95man - 'No Rules!'.

Moldàvia: Natalia Barbu - 'In the middle'.

Azerbaidjan: Fahree - 'Özünla Apar'.

Austràlia: Electric fields - 'One milkali (One blood)'.

Portugal: Iolanda - 'Crit'.

Luxemburg: Tali - 'Fighter'.

Ordre de la primera semifinal d'Eurovisió 2024 / Eurovisió

Només es classificaran 10 artistes a través del televot del públic. A la primera semifinal d'Eurovisió, a més dels països participants, podran votar els espectadors de Suècia, el Regne Unit i Alemanya.

A la segona semifinal, que se celebrarà el 9 de maig, actuaran els 16 participants restants i podran votar, aquesta vegada, els espectadors d'Espanya, Itàlia i França.