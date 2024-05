Sant Fruitós tindrà un nou mercat de pagesos específic per a la venda de productors locals

Sant Fruitós de Bages tindrà un nou mercat de pagesos de periodicitat mensual, on es posaran a la venda productes conreats i elaborats per productors locals. És el que es coneix com a Mercat de la Terra, un espai que promouen conjuntament la recentment creada Comunitat Slow Food de la Catalunya Central i l’Ajuntament santfruitosenc, dedicat a connectar la població amb productors locals i «promoure la sostenibilitat a través de l'alimentació fresca i de proximitat».

La nova proposta arrencarà el dissabte 18 de maig, i a partir d’aquí tindrà lloc cada tercer dissabte de mes, en què els residents de Sant Fruitós i del pla de Bages tindran l'oportunitat de gaudir de productes frescos directament dels pagesos i elaboradors de la zona. El mercat s’ubicarà al cobert de la Màquina del Batre i obrirà cada tercer dissabte de mes de 10 del matí a 2 del migdia amb una oferta que anirà des de fruites i verdures fins a productes artesanals com mel, formatges, embotits i pa.

Per una banda, el consistori santfruitosenc té la voluntat d’impulsar un mercat d’aquestes característiques al seu municipi i, per l’altra, en els objectius inicials de la Comunitat Slow Food hi ha el d’afavorir la compra directa al productor.

Amb aquesta idea, segons exposa l’entitat, «busquem fomentar l'economia local i promoure hàbits alimentaris saludables entre els nostres veïns. Creiem en la importància de donar suport als productors locals i en la qualitat dels productes de temporada, cultivats amb cura i respecte pel medi ambient».

En aquest sentit, posen en relleu que el Mercat de la Terra de Sant Fruitós de Bages «no només serà un lloc per adquirir aliments de qualitat, sinó també un espai de trobada per a la comunitat. Estem compromesos a crear un ambient acollidor on els residents puguin connectar amb els productors, intercanviar receptes i compartir experiències relacionades amb l'alimentació saludable i sostenible». I subratllen que aquesta iniciativa suposar «donar suport als nostres pagesos locals i promoure una forma de vida més saludable i sostenible per a tots».

Aquest nou mercat de Sant Fruitós formarà part d’una xarxa internacional de mercats que treballen d’acord amb els principis de slow food. En aquests mercats, els protagonistes són els petits productors i els artesans del menjar. Hi venen allò que produeixen o elaboren, de manera que poden garantir i explicar de primera mà la qualitat dels seus productes.

Els impulsors garanteixen que a les parades del Mercat de la Terra el que hi haurà seran productes de proximitat, frescos i de temporada; fets amb respecte el medi ambient i el treball dels productors i "a preus justos, per a qui compra i per a qui ven".

El projecte va néixer l’any 2004 i en l’actualitat n’hi ha a més de 24 països d’arreu del món. A l’estat espanyol només hi ha el de Barcelona, al parc de les Tres Xemeneies, en funcionament des del 2015. De manera que el Mercat de la Terra de Sant Fruitós serà el segon.