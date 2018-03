En els graus que ofereix la FUB-UManresa ja no s´estudien pròpiament el català ni el castellà, però sí que hi ha algunes assignatures de l´àmbit lingüístic com, per exemple, la de Tècniques d´expressió i comunicació al primer curs d´Educació Infantil. En aquest sentit, es considera que els alumnes ja tenen un bon domini de les dues llengües quan arriben a la universitat.

Amb quin nivell de català i castellà arriben els alumnes a la universitat? Són plenament competents en les dues llengües?

Els alumnes tenen el mateix nivell de competència en les dues llengües: aquells alumnes que s´expressen amb correcció per escrit i oral en català també ho fan en castellà, i a la inversa. En canvi, aquells alumnes que presenten deficiències d´ortografia, coherència, cohesió, adequació del registre a l´hora de redactar, acostuma a passar-los en totes dues llengües.

De fet, les proves de competències de 4t d´ESO diuen que tenen un domini similar de les dues llengües. Copseu que és així?

És exactament així. Els alumnes tenen més fluïdesa en la llengua que domina en el seu entorn familiar, però si s´han escolaritzat a Catalu-nya, acaben sent competents en ambdues llengües.

Com veu l´actual model d´integració i què suposaria separar l´alumnat per raó de llengua?

L´actual model d´immersió lingüística ha estat un element fonamental per garantir la igualtat d´oportunitats per a tothom i per a la cohesió social durant els últims 30 anys al nostre país. És un model d´èxit perquè, a banda de contribuir a la integració, garanteix que els nois i noies adquireixin plenament les dues llengües. Segregar l´alumnat per llengua, per una banda, trencaria amb el model de convivència que hem aconseguit, i per altra banda, reduiria la competència lingüística del nostre alumnat.