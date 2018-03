L'institut Cardener de Sant Joan celebra les V Jornades d'Oficis i Vocacions

L´Institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada ha celebrat aquest divendres al matí les V Jornades d´Oficis i Vocacions. Aquestes Jornades de tallers i xerrades han estat conduïdes per pares i mares, professors, col·laboradors del centre i professionals de la comarca i arreu de Catalunya que han presentat el seu ofici i el seu bagatge professional als alumnes de l´Institut.

L´objectiu del cicle no és només orientar els alumnes cap a un camí professional, sinó anar a l´arrel, al punt en que els alumnes comencen a reflexionar què els motiva per al seu futur professional. L´Institut Cardener s´ha marcat com a objectiu acompanyar amb el màxim nombre de punts de vista la tria d´interessos professionals dels alumnes.



Tallers



Són espais que han estat realitzats per algun pare, mare, professor/a o col·laborador/a del centre. En aquests tallers s'ha presentat breument l´ofici o hobby de la persona. S'ha fet referència, també, a quins són els estudis que et poden conduir a l´ofici en qüestió. A partir d´aquest s'ha desenvolupat alguna o diverses activitats per a fer visible l´ofici que es tracta en el taller.



La personalització de l'aprenentatge, el leitmotiv del sistema de la SINS Cardener



L'Institut Cardener és un centre que neix el 2012 i des d'aleshores treballa per una educació en què l'alumne estigui en el centre del procés d'aprenentatge. Per assolir aquesta fita les metodologies que s'empren busquen la participació i que l'aprenentatge sorgeixi amb el lideratge del propi alumne.

Alhora el marc horari es divideix en 4 franges diàries d'hora i mitja en les que trobem: els Plans d´Acció (càpsules de coneixement de 5 diferents Àmbits: Comunicatiu-Lingüístic, Llengües Estrangeres, STEM Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, SAM Social, Artístic i Musical, i Educació Física), Projectes (7 projectes per curs), Tallers i Llenguatges (Circ, Expressió Corporal i Comunicació, Teatre, Passaport a l'Aventura, Bàsquet, Cuina, Ioga, Digital Avançat, Hands On, Ciència Recreativa, Entorn i Jardineria, SINS Band Orquestra i Cant) i Tutories (Individuals). En totes les activitats es capgira el procés clàssic d´aprenentatge: són els alumnes qui descobreixen, qui investiguen i els que creen.

Els professors els acompanyen en aquest procés, però les grans classes magistrals de tota la vida es deixen de banda per complet.



Premi "Escuelas para la Sociedad Digital" Fundación Telefónica



El 2016 la SINS Cardener va ser guardonada amb el 2n premi Fundación Telefónica "Escuelas para la Sociedad Digital" a nivell estatal, en la categoria d´Instituts Públics. Aquest premi no només valora la integració de la tecnología digital a l´aula, si no que té en compte l´important treball de renovació pedagògica, sobretot en les metodologies de treball, els canvis en l´organigrama i els reptes que el centre es marca pel futur immediat.