L'ACA assegura que la bassa de salmorra trencada s'havia buidat i revisat cada any

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), propietària de la bassa de salmorra de Sallent on divendres a la nit hi va haver un trencament i el consegüent vessament del material salinitzat que contenia, assegura que la instal·lació s'ha sotmès «cada any» a una revisió «en profunditat». Fonts de l'agència pública han detallat que aquesta inspecció anual es fa amb un buidatge total «i es revisa exhaustivament per tot l'interior». L'ACA és propietària de la instal·lació (com també ho és del col·lector de salmorra, del qual aquesta instal·lació forma part), tot i que en té concedida a l'empresa Sorigué la gestió, manteniment i explotació. Les mateixes fonts han explicat que, a més, el 2016, a banda de la revisió, s'hi van dur a terme «una sèrie d'actuacions de millora», i que en les inspecció del 2017 i el 2018 «no s'hi va detectar cap anomalia». La bassa es va construir fa uns 25 anys.

Aquest dilluns, tant tècnics de l'empresa Sorigué com de l'ACA van ser a la instal·lació per fer-ne les inspeccions pertinents i determinar quina podria haver estat la causa del trencament i, alhora, decidir quin tipus d'intervenció caldrà fer-hi. Les mateixes fonts, però, van explicar que encara s'havia de concretar quina és la millor opció, si reparar la bassa o fer-ne una de nova, tot i que sí que es té clar que els treballs que es determinin es duran a terme «amb caràcter d'urgència».

El que sí que van avançar ahir sobre les possibles causes del trencament, en aquest cas per descartar-ho, és que en les inspeccions «no s'ha detectat cap fuita que pogués haver estat l'origen de l'incident d'aquest divendres, i prèviament tampoc es té constància de cap filtració de la bassa».

L'ACA també va detallar a Regió7 que quinzenalment s'agafen mostres de l'aigua que hi ha a la bassa per analitzar la concentració de clorurs que porta el col·lector, i que des del final de l'estiu passat fins ara s'hi havien fet 18 mostrejos.

Ahir al matí, l'ACA va donar formalment per tancada la incidència provocada pel trencament de la bassa de salmorra de Sallent, entenent que l'espisodi de vessament ja havia fet el seu curs sense que es detectés cap incidència rellevant al curs del Llobregat. Ahir, fonts de l'agència pública reiteraven que dissabte mateix, hores després del trencament, es van analitzar les conductivitats de sal «i no es va detectar cap punta de salinitat aigua avall, ja que l'alt cabal que porta el Llobregat ha afavorit la dissolució de la salmorra». Sorigué també va agafar mostres al mateix punt de l'incident, «sense registrar cap augment de la salinitat i comprovant que no es va produir afectació al riu», segons les mateixes fonts. En aquest sentit, concretaven que el cabal (elevat) del Llobregat aigües avall, a l'estació d'aforament de Castell-bell i el Vilar, era ahir de 27 m3/s, però encara inferior al dels dos dies anteriors, quan hauria rebut les aigües de la bassa. En concret diumenge el cabal era de 28 m3/s i dissabte de 34,3 m3/s. «Per tant, uns cabals més elevats del que és habitual i que han afavorit minimitzar l'impacte» del vessament, segons les fonts de l'ACA, que com a referència apuntaven que abans de l'arribada de les pluges, el febrer, el cabal en aquest punt era de poc més de 7 m3/s.

Ahir, les màquines ja havien aixecat i apilonat la capa de terra dels voltants de la bassa que haurien resultat més salinitzades pel pas de la salmorra vessada. També s'havia retirat la tanca del costat de la cinta transportadora que l'aigua va doblegar.