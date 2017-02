Avià alerta de la presència de tortugues mossegadores al llac de Graugés

L'Ajuntament d'Avià ha alertat de la presència de quatre tortugues mossegadores al llac de Graugés i recomana no tocar els animals ni intentar agafar-los, ja que es tracta d'una "espècie agressiva que es defensa mossegant amb un ràpid moviment de cap".

De fet, el consistori alerta que una mossegada d'aquest animal "pot amputar un, o varis dits la mà, ja que la seva boca és com un bec dur que pot tallar els ossos mossegant".

L'Ajuntament demana especial precaució amb els infants i ha explicat que s'estan intentant caçar els animals amb la col·laboració d'AFEFFA, una entitat especialitzada en la recuperació i conservació de la fauna.

Per altra banda, el consistori reclama que no s'alliberin animals fora del seu hàbitat natural, ja que poden tornar-se espècies invasores que poden afectar greument les espècies autòctones i, a més, ser perilloses per a les persones i altres animals.