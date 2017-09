La colla dels plens donarà el 10% dels salts a persones que no hagin saltat mai

El Corpus del 2018, un 10% dels 400 salts de plens de la Patum, es donaran per a persones que no hagin fet mai de dimonis de la festa. A més, qui no hagi saltat mai de maça a la Patum de lluïment i als salts de nit a plaça també tindrà l'oportunitat de fer-ho a través d'un procediment obert (sorteig) per un nombre determinat de salts.

En concret seran 8 dels 16 salts de lluïment que es fan, 8 dijous i 8 més diumenge. A qui toqui un salt de lluïment de migdia també tindrà l'oportunitat d'encendre dos cops la maça i fer una única passada cada vegada a la Patum de la nit d'aquell dia. A més la comparsa s'obre a la ciutadania i qui ho vulgui podrà aprendre a vestir una carota dels populars dimonis o un ple.

Així ho ho acordat la colla que s'ha reunit aquest dissabte per acabar de posar en solfa els seus estatuts aprovats per unanimitat dels seus membres segons ha pogut saber Regió7 de fonts solvents.

Ara les propostes (de nous estatuts i els annexes esmentats) han de ser ratificades pel patronat de la festa que es reuneix la setmana que ve. Si aquest òrgan hi dóna el vist i plau s'aprovaran.