La Fira de Maig presenta el Berguedà com una terra d’oportunitats

Berga ha celebrat aquest dissabte la primera jornada de la Fira de Maig, un certamen que ha derivat en un aparador del què es fa i ofereix la ciutat i la comarca com a territori d’oportunitats, tant pels qui hi han nascut com pels que la trien per iniciar una nova vida. El Passeig de la Indústria i la plaça de Viladomat s’han convertit durant tot el cap de setmana en una passarel·la comarcal per a les entitats, empreses i institucions amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria, l’ocupació i el desenvolupament econòmic.

L’estand de conferències del projecte UP Berga on s’hi promou la innovació i el valor afegit | M.S. / Miquel Spa

El recinte firal es distribueix en diverses seccions: a la plaça de Viladomat s’hi han programat les exhibicions dels centres esportius, amb actuacions de ball i gimnàs entre d’altres; al costat s’hi ha creat un circuit de bicicletes elèctriques sota la iniciativa d’una empresa local en el qual els visitants poden fer un tast del nou pedaleig assistit, tant en modalitat de bici de muntanya com gravel; en lateral del passeig s’hi fan demostracions de patins en línia i passeigs eqüestres guiats per una hípica; a la part central de la carpa hi ha instal·lades les entitats, empreses i institucions així com un espai musical i de distensió amb food trucks; i finalment tancant el recinte la carpa de l’UP Berguedà, que exposa mitjançant conferències i activitats la seva acció per la promoció econòmica. La fira es completa amb una zona amb productes d’artesania i agroalimentació i un espai d’atraccions. La Fira de Maig de Berga l’organitza l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga en col·laboració de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, la Diputació de Barcelona i la Generalitat.

El nou bus elèctric que circularà per Berga aquest mes | M.S. / Miquel Spa

Amb aquest ventall eclèctic de propostes, els visitants que durant la primera jornada han omplert el recinte firal han copsat una oferta variada d’informació per complementar tant les seves rutines d’oci com les necessitats laborals o de serveis vitals. En aquest sentit, el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, va explicar que al llarg de l’any són moltes les persones i famílies que s’interessen, i ho acaben fent, per instal·lar-se a la comarca, i en aquest sentit, la Fira de Maig, és una mostra del que l’Agència explica als nous berguedans: «sobretot després de la Covid hi ha una tendència de persones que han marxat de l’àrea metropolitana perquè, primer, la gent valora el contacte amb la natura, també perquè els preus de l’habitatge són aquí molt més barats, pel mateix preu que allà poden llogar un pis de 60 metres quadrats, al Berguedà poden llogar una casa unifamiliar. I, en tercer lloc, perquè avui dia podem treballar amb teletreball i des d’aquí ara és més possible tenir altres feines». Amb aquest escenari, «el Berguedà volem atraure talent, perquè som una comarca que necessitem famílies, hi ha pobles com Saldes que les necessiten per mantenir l’escola, i alhora ens falten perfils professionals, per tant, l’estratègia «Viu al Berguedà» a partir de la qual posem la màxima informació possible a les persones que volen fer aquesta passa i venir a viure al Berguedà». Tant és així que a la Fira de Maig, els visitants hi poden conèixer o redescobrir àmbits de la comarca com ara l’oferta immobiliària, els serveis municipals de cada Ajuntament, l’abast de la xarxa de fibra òptica o la xarxa d’entitats esportives, culturals i socials.

Ruralitat sí, però innovació també

Un dels estands estrella de la Fira de Maig és el del projecte UP Berguedà, que des de fa tres anys promou la innovació i el valor afegit a la comarca i que per primera vegada es fa a la capital aprofitant el paraigua de la fira. En aquest sentit, els responsables del programa difonen en els sectors empresarials una vinculació del Berguedà al món de les tecnologies per complementar el de la ruralitat al qual ja està lligat amb el catàleg extens de cases de turisme rural i de natura. El programa Up Berguedà es va iniciar dijous amb xerrades i activitats als centres de primària, divendres va ser el torn dels de secundària i durant els dos dies de la fira un espai d’escenari i auditori ofereix conferències i debats al voltant de la competitivitat, la ciutadania i la intel·ligència artificial.

El noou autobús elèctric, en xifres

En un racó del recinte firal, un autobús elèctric també crida l’atenció dels visitants. Es tracta del vehicle que en les pròximes setmanes es posarà en marxa a Berga per oferir d’una manera més sostenible el servei de transport urbà. Un treballador de l’empresa Alsa explica als curiosos els detalls del nou vehicle elèctric: té 28 places per a viatgers asseguts i 50 per a viatgers drets, amb dues places per a cadires de rodes. L’autobús pot circular com a màxim a cinquanta quilòmetres per hora, en silenci, i es carregarà durant unes sis hores, a la nit, a les cotxeres de la Valldan per assolir una autonomia de 300 quilòmetres. El servei el farà un sol vehicle per oferir tres línies amb freqüències de mitja hora des de dos quarts de vuit del matí fins a dos quarts de nou del vespre.

La Fira de Maig reprèn aquest diumenge a partir de les deu del matí el programa d’activitats amb tallers infantils, conferències de l’àmbit econòmic i un taller casteller, entre d’altres.