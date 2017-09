VÍDEO | Els parcs infantils de Berga, cada cop més deteriorats

«Els parcs infantils de Berga no estan en bon estat, i això no és pas cap novetat, tothom ho sap», explica Rafael Antonio Febrero, president de l´Associació de Veïns del barri de Santa Eulàlia. Ja fa temps que diverses entitats veïnals de la ciutat, entre d´altres, es queixen d´aquest fet i demanen a l´Ajuntament que hi faci alguna cosa.

Rafael Febrero explica que al parc que hi ha al barri de Santa Eulàlia, per exemple, «s´han trencat algunes de les cadenes que hi havia i, a més, falten molts dels taulons de fusta de la tanca que l´envolta. Això ningú ho arregla i, a més, faria falta un manteniment constant que es cuidés que el parc estigui en bones condicions per poder-se utilitzar dia rere dia».

Dolors Fornell n´és un altre testimoni: acostuma a anar als parcs que hi ha al passeig de la Indústria amb els seus dos néts i diu que «el terra s´aixeca. Està bé perquè és aquell tipus de terra més tou, que si els nens cauen no perilla tant que es facin mal, però el problema és que se separa cada quadrat i s´aixequen pels costats, i això fa que sigui molt fàcil entrebancar-se. Això també passa al parc del passeig de la Pau, que és bastant vell i on una de les peces per enfilar-se al castell està trencada. No està gaire ben cuidat i això s´hauria de tenir en compte perquè sempre està ple de nens i nenes».

Un altre dels parcs que estan més deteriorats és el que hi ha a la Font del Ros. Isaac Rubio hi va quasi cada tarda amb els seus néts i explica que «tot i que van pintar-lo no fa gaire, hi ha una gran falta de manteniment de tota l´estructura. Alguns cargols estan fluixos i a punt de caure, el pont per pujar al castell toca a terra des de fa temps i, a més, està tort. La font per beure aigua està completament embussada, falten taulons de fusta de les tanques que envolten el parc... és mal estat en general. Ara, a més, els dos gronxadors estan trencats, però d´això fa només un o dos dies, qui sap qui ho devia fer. El que està clar és que els parcs s´haurien de revisar sovint i l´Ajuntament hauria d´actuar perquè estiguessin en bones condicions».

Jordi Travé, president de l´Associació de Veïns del Tossalet de les Forques i regidor de CiU a l´Ajuntament de Berga, diu que «fins i tot els veïns s´han posat a arreglar alguns dels desperfectes que hi havia al parc de la plaça Europa, com clavar algunes fustes de les tanques que havien caigut i eren a ter-ra, perquè no hi ha hagut un manteniment. Abans hi havia una empresa que es cuidava de fer revisions un parell de cops l´any però ara fa temps que ningú se´n cuida i amb el pas del temps es van fent malbé més i més coses i al final s´haurà de canviar tot! No sortiria tan car si s´anés arreglant tot de manera regular, si s´anés controlant cada cert temps, però si es deixa estar... s´ha d´acabar gastant molt més per arreglar-ho tot! Dels vint-i-tres parcs infantils que hi ha a Berga, n´hi ha molts que estan malament i com a president del barri ja m´he queixat alguns cops... llavors, si no et fan cas, sembla que no escoltis els veïns i que no portis la seves queixes a l´Ajuntament! Això dels parcs sí que s´hauria de mirar de resoldre aviat».

Justament el mal estat del parc va ser debatut en el darrer ple municipal. Fonts del govern local han recalcat que es duran a terme mesures per millorar els diversos parcs infantils de la ciutat tan aviat com sigui possible per garantir-ne el bon estat i la seguretat. Les mateixes fonts expliquen que aquest estiu s´ha anat treballant en alguns dels parcs de Berga: n´hi ha que es van pintar i, sobretot els de les escoles, s´han arreglat aprofitant que els alumnes feien vacances.

Pel que fa als parcs infantils de la resta de la ciutat, s´estava esperant que comencés el curs per actuar-hi, ja que durant l´estiu són molt concorreguts i sempre estan plens de famílies amb nens i nenes que hi juguen. Segons les fonts esmentades, si hi haguessin intervingut durant aquesta època, «encara els hauríem perjudicat perquè hi hauríem vetat l´accés, i vam decidir que seria millor començar les millores un cop hagués començat l´escola».

A més, han explicat que s´intentaran canviar algunes peces d´alguns parcs que són velles o estan fetes malbé, com per exemple dos dels més deteriorats: el de la Font del Ros i el del passeig de la Pau, però en alguns casos és difícil perquè, com que són tan antics, hi ha algunes peces que ja no es fabriquen. Tot i això han recalcat que miraran de posar-hi remei i solucionar aquest tema «tan aviat com sigui possible».