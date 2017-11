Enguany es podrien collir més tòfones de cultiu que de silvestres

Aquesta temporada podria passar que la quantitat de tòfona de cultiu provinent de les plantacions tofoneres (arbres micoritzats que produeixen tòfones, en aquest cas tuber melanosporum) superi la silvestre que creix a les tofoneres als boscos, segons ha explicat a aquest diari Dani Oliach, expert del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.



Actualment a Catalunya existeixen entre 900 i 1.000 hectàrees de plantacions tofoneres. La temporada passada la producció de tòfones va ser d'entre 1,5 i 2 tones, de les quals la meitat van ser provinents de les plantacions. El mal temps que ha fet enguany per al creixement de les tòfones farà que les que han crescut en plantacions controlades en parcel.les tancades i amb reg produeixin més que no pas que les que es fan de forma silvestre. «Possiblement aquest any la producció de tòfona de conreu superi la silvestre. Aquí sí que tindrem qualitat, ja que tenen implementat sistema de reg de suport», ha apuntat Oliach. Té clar que constitueixen una alternativa a les silvestres. I afegeix que «tal com passi el temps, sort en tindrem de les plantacions, perquè tindríem greus problemes per mantenir una certa indústria a nivell de comercialització, gastronomia i turisme» si només es comptés amb les silvestres. Que siguin conreades permet garantir-ne la qualitat, assegura.



Per la seva banda, el biòleg Miquel Fortuny matisa que «el conreu no és fàcil» i apunta «dos colls d'ampolla que cal superar». D'una banda, «aconseguir l'inici de la reproducció sexual i obtenció dels primordis de tòfona», i de l'altra, «el creixement continuat dels primordis en el sòl i lligats a l'arbre hoste» (l'arbre hoste és la font exclusiva de carbohidrats per a la tòfona en creixement). Destaca que hi ha diverses tècniques «agronòmiques que són fonamentals» per a les plantacions com el reg, la poda i el maneig del sòl. «Avui les tècniques moleculars poden ajudar a la correcta gestió d'una plantació», rebla.