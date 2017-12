L'esperit de Cal Metre reviu amb el mercat de Nadal de la Fireta

Ramon Fàbregas entra a l'antiga sala de telers de Cal Metre trenta anys després que ho fes per darrera vegada. Aquest gironellenc de 65 anys, avui ja retirat, havia treballat en aquesta fàbrica de l'antiga colònia tèxtil, una de les poques ubicades dins un nucli urbà a la conca del Llobregat, que havia ocupat milers de persones.

La cronista li pregunta com veu la grandiosa sala, que fa uns 1.900 metres quadrats, i Fàbregas respon rient: «hi falta la maquinària!». És clar: les desenes de telers que durant anys van interpretar la banda sonora inconfusible del sector tèxtil a casa nostra. Però Ramon Fàbregas no treballava als telers. «Estava a la repassadora, on plegàvem la roba», explica fent referència a les peces ja teixides i acabades. «Les estacàvem i en fèiem fardells i cap al camió», rememora. Què li sembla que es reobri la fàbrica per fer-hi un mercat de Nadal? «M'agrada. Això està molt ben aprofitat. És d'admirar que hagin pensat de fer-hi això. Així la gent veu coses d'abans».

I és que la fàbrica de Cal Metre fa anys que està tancada però conserva l'estètica de principi de segle XX. Als visitants els rep la imatge d'un sant ubicada just abans de la porta d'accés a la sala que acull la trentena de parades de diferents productes artesans del mercat de Nadal de la Fireta. Hi entrem. Llumets de color ambre, elements vegetals decoratius configuren l'attrezzo d'un espai al qual les esveltes columnes de ferro donen personalitat.

Al fons de la sala hi ha les food trucks i l'escenari que ha acollit actuacions musicals i de màgia. I als laterals s'hi desenvolupen tallers. Un còctel que atrau un públic familiar majoritàriament berguedà, atret tant per la possibilitat de comprar regals de Nadal com per descobrir o tornar a visitar espais com el d'enguany: una antiga sala de telers. El certamen ha mostrat el seu poder de convocatòria. Més de 2.000 persones han fet gran la Fireta.