Creix un 30% el nombre de visitants del Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug

El Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug ha rebut 14.043 visitants l'any 2017, una xifra que representa un increment d'un 30,05% respecte l'any anterior i 3.245 visitants més que l'any anterior. El mes de la temporada que ha rebut més visitants ha estat l'agost amb 3.622 El nombre de visitants registrat el 2017 és el més alt des de l'obertura del museu el 2002. Aquest recurs turístic berguedà obre des de Setmana Santa al pont de la Puríssima.

Fonts del museu han explicat que del total de visitants del 2017, el 74,65% correspon a visitants individuals (10.484) , un 4,94% és públic escolar (695) i el 20,39 % restant són altres grups de visitants.

El 2017 també s'han incrementat les visites combinades amb el Tren del Ciment i els Jardins Artigas. Fonts del Museu del Ciment han explicat que també hi hagut un creixement del 50% en el públic escolar, coincidint amb la implantació de nous tallers per a centres educatius i el programa «La història del Berguedà a l'escola», un projecte promogut pel Consell Comarcal del Berguedà per tal que els estudiants del Berguedà coneguin la industrialització de la seva comarca.

El Museu del Ciment

La fàbrica de ciment Asland, situada al paratge del Clot del Moro, al municipi de Castellar de n'Hug, es va tancar a la dècada dels anys setanta del segle XX. Els seus vestigis posen de manifest «l'espectacularitat d'un dels conjunts fabrils més increïbles de la industrialització catalana, emmarcat en un singular entorn natural».

El Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug va obrir les seves portes el 2002 gràcies «a la creació d'un centre d'interpretació i a un itinerari extern per les ruïnes industrials de la fàbrica»

El conjunt industrial cimenter Asland és una de les tres seus del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i forma part del seu Sistema Territorial, integrat per 28 centres que expliquen la industrialització a Catalunya. L'any 2005 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.