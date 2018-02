Carlins i liberals emblanquinen la plaça de Sant Pere en la Guerra de la Farina

Els liberals van tornar a guanyar la Guerra de la Farina de Berga. Aquest acte carnavalesc vol ser fidel a la història de les batalles carlines que van tenir les terres berguedanes com a protagonistes, i per aquest motiu els carlins, tot i idear tàctiques de batalla, sempre acaben perdent. Ahir, qui interpretava el general Espartero no va sortir al balcó de l'ajuntament, com és habitual, sinó que va fer el parlament a les escales de l'església. La grua que des de fa mesos està instal·lada davant del consistori va fer que el discurs canviés d'ubicació. L'acte és organitzat per la Bauma dels Encantats.



El discurs va fer referències iròniques a l'actualitat política, com cada any. En aquesta particular guerra no hi ha bales sinó projectils de farina, que en qüestió de pocs minuts emblanquinen tota la plaça de Sant Pere. Tampoc, és clar, hi ha ferits reals, però sí un punt d'atenció amb infermers per atendre qui diu haver estat víctima de la munició enemiga. Aquest any, hi havia més espectadors que combatents. La presidenta de la Bauma dels Encantats, Elisabet Casals, deia que «els participants de la Guerra de la Farina són uns autèntics valents perquè es lleven ben d'hora després de la nit de Carnestoltes». Tot i això, Casals afegia que aquest any hi ha hagut les persones que habitualment assisteixen a aquest acte del Carnaval berguedà, i esperen que hi hagi més participació en l'edició de l'any que ve.



Els combatents del bàndol carlí portaven un llaç en solidaritat amb els presos polítics. No era groc, el color habitual del llaç, sinó de color blau, que és el que identifica els carlins.