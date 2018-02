El Govern preveu estrenar el Serra de Noet de Berga el setembre en l'inici del curs escolar

L'edifici de la Secció d'Institut (SI) Serra de Noet de Berga obrirà portes aquest setembre, coincidint amb l'inici del proper curs escolar 2018-2019 si no sorgeix cap imprevist que faci endarrerir el calendari d'execució de les obres amb què treballen actualment els responsables de departament d'Ensenyament. Així ho ha explicat a Regió7 Anna Torroella, directora adjunta dels servei territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central. El contracte amb l'empresa constructora també preveu el lliurament de l'obra per a aquesta data.

El segon institut de Berga s'està construint en uns terrenys situats just a sota del camp de futbol municipal i tindrà tres edificis: un gran aulari de tres plantes, un menjador i un gimnàs a més de tres pistes esportives. El nou immoble, llargament reivindicat, el paga íntegrament el departament d'Ensenyament, suposa una inversió de 4,5 milions d'euros (5,5 amb el 21% d'IVA).

L'anhelat edifici posarà punt final a una etapa de dotze anys en què el Serra de Noet ha estat en barracons, ja que des de l'any 2006 les aules del centre educatiu estan ubicades en cargoleres davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, al recinte de l'antiga caserna militar. Es tracta d'unes instal·lacions que a priori havien de ser provisionals.

El projecte del nou institut Serra de Noet, l'ha redactat el despatx Fabregat & Fabregat Arquitectes, amb seu a Barcelona, que va guanyar el concurs convocat al seu dia per l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat i el departament d'Ensenyament. L'arquitecte Joan Fabregat ha explicat a aquest diari que el nou immoble «es planteja en tres volums de línies netes: l'edifici principal d'aulari i administració amb planta baixa i dos pisos, i dos cossos de planta baixa, on s'ubiquen els altres usos del programa: cafeteria, càtering i vestidors, gimnàs i aula polivalent. Un porxo corregut relliga els tres edificis, que es disposen en U que generen un pati propi amb la zona exterior de lleure, davant del conjunt de pistes poliesportives».



Un sistema pioner



El procés constructiu que s'utilitza és singular i pioner en edificis impulsats pel departament d'Ensenyament al país. Es fan servir peces prefabricades «de panells de fusta contralaminada CLT (acrònim de les paraules angleses Cross Laminated Ttimber) estructural tant per als panells de l'estructura vertical com per als panells de l'estructura horitzontal». Aquestes peces les munta una empresa especialitzada de Lleida i el termini d'execució és més ràpid que amb el sistema tradicional d'edificació, segons ha explicat Ricard Gascón, arquitecte cap de la secció d'Obres del departament d'Ensenyament.

El termini per construir un edifici d'institut fet d'obra convencional és d'un any i mig. Amb aquest nou sistema el temps s'escurça fins a un any, aproximadament.Per la seva banda, Joan Fabregat, arquitecte redactor del projecte, destaca que reduir els terminis d'execució de l'obra en relació amb «altres sistemes de construcció més tradicionals» és possible gràcies «a tractar-se d'un sistema de construcció prefabricada».

El calendari amb què treballen és que a final del mes de març hagin pogut muntar l'aulari, l'edifici més gran de tres plantes, que té un total de 2.700 metres quadrats. El menjador en fa 350 i el gimnàs, 430. Aquests altres dos edifici estaran muntats a final d'abril i aleshores faltaran els acabats, ha explicat Fabregat. En total són 3.480 metres quadrats edificats tots amb el sistema de contralaminat de fusta que es munta sobre el terreny. La fusta no serà vista perquè damunt seu s'hi posaran 12 centímetres d'aïllaments més els materials dels acabats.



Un gran aulari



L'edifici principal és el de les aules en tres pisos. Tindran capacitat per acollir 360 alumnes d'ESO, aproximadament. També aixoplugarà l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI), que des de la seva creació està ubicada a l'institut Guillem de Berguedà. A més del Centre de Formació d'Adults (CFA). Aquests dos serveis els usen unes 200 persones. Torroella ha matisat que els alumnes d'ESO no compartiran horaris amb els de l'EOI i tampoc els del CFA.

El departament d'Ensenyament no té previst que a curt termini es puguin impartir classes de batxillerat a l'edifici del SI Serra de Noet. Tanmateix, Torroella i Gascón han explicat que a tocar mateix de l'aulari que s'està aixecant hi ha una reserva d'espai suficient destinada a construir-hi un nou edifici si mai es decidís que el centre ofereixi classes de bartxillerat.

La construcció d'aquest edifici era una llarga reivindicació que es remunta a la dècada del 2000 quan es va començar a gestar el projecte perquè el Guillem de Berguedà havia quedat petit.