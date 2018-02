«Volem atraure més visitants al Camí dels Bons Homes i que vinguin tot l'any»

Des de fa un any és el responsable de l'àrea de turisme de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, i encarregat d'impulsar el projecte del Camí dels Bons Homes. Borja Segura treballa per promoure aquest itinerari dels antics càtars que uneix el Berguedà amb França i que transcorre per quatre comarques diferents, segurament, una de les principals dificultats a l'hora de gestionar aquest atractiu turístic que l'Agència de Desenvolupament del Berguedà vol reivindicar els propers tres anys.

«Fa un any que vaig començar a treballar en aquest projecte i després de fer una radiografia de com estava la situació, el nostre principal objectiu és treballar en la promoció i la comunicació per donar a conèixer encara més aquest atractiu i, a la vegada, fer-lo més visitable», explica Segura.

Entre mans, tenen un pla d'actuacions d'una durada de tres anys, ha detallat, que a grans trets se centrarà en la creació d'una nova pàgina web, en la potenciació de la campanya de promoció i difusió i en l'organització de noves activitats. Una de les primeres propostes que ja té data és la travessa Pyrenees Bike Race, una prova per als amants de la bicicleta de muntanya que els permetrà fer l'itinerari del GR-107 en BTT durant tres etapes. La prova tindrà lloc del 12 al 14 d'octubre, a càrrec de l'empresa Besttrail. Segons Segura, «és una oportunitat per acostar el Camí dels Bons Homes a persones que no el coneguin i, a la vegada, promoure el territori amb una proposta de turisme esportiu de qualitat». En aquest sentit, ha detallat que s'ha pensat en una prova «adaptada al territori» i en una xifra de participació «equilibrada». És per això que la inscripció es tancarà als 100 participants i es calcula que incrementi amb un centenar d'acompanyants aproximadament. «La nostra intenció és provar aquesta iniciativa i que tingui continuïtat en properes edicions», ha afegit.

Més enllà d'aquesta travessa, «que s'ha pensat en format prova i no en competició», Segura espera posar en marxa noves accions que tinguin un impacte econòmic al territori i a les empreses i establiments adherits al Camí dels Bons Homes. «Una de les idees que tenim és vendre la realització de l'itinerari per etapes. És a dir, que no únicament es tingui la concepció que cal fer-lo tot seguit, sinó que es pot fer per trams i en diferents èpoques de l'any», ha detallat. «D'aquesta manera, el que volem aconseguir és captar més visitants i a la vegada desestacionalitzar-los i fer que tinguin continuïtat durant tot l'any», ha avançat.

Segons Segura, la xifra de visitants a l'any al Camí dels Bons Homes frega el miler de persones. «El que volem és impulsar aquesta xifra i de mica en mica anar creixent. El primer objectiu és que d'aquí a un any, a principi del 2019, passem dels 1.000 als 1.100», ha puntualitzat.