L'institut Guillem de Berguedà de Berga podria perdre una línia de batxillerat

L’institut Guillem de Berguedà de Berga podria passar de tenir tres línies de segon de Batxillerat a quedar-se amb dues, el curs que ve. La possibilitat de perdre un grup és sobre la taula d’Educació, segons han confirmat fonts del Departament a Regió7: «El Departament ha planificat inicialment un grup menys a segon de Batxillerat, però ha notificat al centre públic que en funció de les preinscripcions es decidirà el nombre final de grups, per tat, no es tracta de cap decisió tancada». Les mateixes fonts han afegit que «el pacte contra la segregació obliga a ajustar l’oferta educativa a la demanda i no generar sobreoferta, que deriva en segregació escolar».

El director de l’institut Guillem de Berguedà, Ferran Camprubí, ha comentat que actualment els alumnes de primer de Batxillerat són 74, «els quals encara no sabem si tots podran passar a segon el curs que ve. Podrem parlar de nombre d’estudiants un cop fetes les avaluacions, tant de primer de Batxillerat com de segon, on hi pot haver algun alumne que hagi de repetir curs». De moment, tenen tres preinscripcions noves de joves que han cursat el primer de Batxillerat a l’estranger.

Segons les ràtios que marca el departament (35 alumnes per aula + 10%), una xifra de 77 alumnes es podria encabir en dues aules, però, segons Ferran Camprubí, «són molts alumnes, esperem que el Departament sigui comprensiu i si superem les 75 inscripcions es puguin repartir els estudiants de segon en tres aules, perquè no és mateix 26 alumnes per classe que 38».

La CGT tem conseqüències

La Secció Sindical de la CGT d’ensenyament a la Catalunya Central ha denunciat la intenció del departament de tancar una línia a segon de Batxillerat al Guillem de Berguedà, ja que consideren que s’encabiria l’alumnat dins les quotes establertes pels grups-classe, però potser no es podrien admetre els estudiants que han cursat el primer de Batxillerat a l’estranger. Segons la CGT, «famílies que escullen l’institut Guillem de Berguedà per la confiança en el seu projecte educatiu i la qualitat del seu ensenyament es podrien veure forçades a acceptar un centre concertat, amb places lliures».

En aquest sentit, el sindicat qualifica les conseqüències de «greus», i exposa que «38 alumnes per aula implica massificació, la barrera principal a la qualitat en l’aprenentatge».

La CGT denuncia que el cas de l’institut Guillem de Berguedà no és aïllat: «En els últims 10 anys, es calcula que els centres públics han perdut 129 línies». Apunten que «molts claustres i AFAs de tot Catalunya estan denunciant tancament de línies a primària, secundària, batxillerat i cicles formatius». Per això, remarquen, «ja s’han dut a terme diverses jornades de mobilitzacions, a més de les que hi ha convocades per a les pròximes setmanes».