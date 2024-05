Un llibre recull els 50 anys d’història de la Fundació La Llar, del Berguedà

Amb el títol «La Llar, 50 anys», la fundació berguedana que treballa per a persones amb diversitat funcional ha presentat un llibre que commemora el mig segle d’història de l’entitat. És una recopilació de fets i un testimoni viu dels valors de La Llar.

La presidenta, Cecília Camprubí, ha destacat l’impacte del llibre i ha donat les gràcies a tothom qui ha contribuït a fer-lo possible, incloent-hi l’ajuda de l’Ajuntament de Cercs, finançada per una subvenció de la Diputació.

L’autor del llibre, Albert Rumbo, ha volgut plasmar la trajectòria de l’entitat, amb detalls i anècdotes que han marcat el seu camí. El disseny de la portada i la maquetació és obra de Salvador Vinyes, que vol aportar «una experiència visual i sorprenent als lectors».

L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ha reconegut la importància de commemorar els cinquanta anys d'història de la Fundació La Llar i ha elogiat el treball i la dedicació dels membres de l'entitat per fer realitat aquesta obra, subratllant la seva importància com a llegat per a les futures generacions.

La presentació del llibre es va fer divendres passat, dia 3 de maig, i va comptar amb una bona assistència de públic. Es van vendre una seixantena de llibres.