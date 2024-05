El jurat dels Premis Bioconstrucció escull els cinc projectes finalistes i fa públiques les dues mencions

El jurat dels Premis Bioconstrucció de Catalunya 2024 ja ha escollit els cinc projectes finalistes i ha fet públiques les dues mencions de la primera edició d’aquest certamen.

En total, s’han rebut 22 projectes dels quals se n’han seleccionat els cinc millors segons el jurat. El guanyador es donarà a conèixer el proper dissabte 11 de maig, a les 7 de la tarda, en l’acte que tindrà lloc a Avià dins de la programació de Firhàbitat, la Fira de la Bioconstrucció i l’Eficiència Energètica de Catalunya.

El certamen ha aconseguit despertar interès dels professionals de l’arquitectura i la construcció i té com a objectius promoure la innovació, reconèixer la sostenibilitat, incentivar les millors pràctiques, crear consciència sobre la importància de la bioconstrucció, crear comunitat, impulsar l’economia verda i avançar cap a la descarbonització i facilitar la recerca i el desenvolupament al sector de la bioconstrucció.

El jurat ha valorat les propostes basades en la innovació de materials, en l’eficàcia i l’enginy de les solucions constructives, que incorporin ambients saludables, que minimitzin l’impacte ambiental a través de la gestió de residus, que estiguin integrades amb l’entorn, que siguin accessibles, flexibles i que tinguin un disseny arquitectònic funcional i atractiu a la vegada, entre altres qüestions.

Els projectes que opten al Premi Millor Bioconstrucció 2024 amb una dotació econòmica de 2.500 euros són:

Tiny Hourse Suro Gros, de Gabriel Barbeta . Consisteix en el desenvolupament d’un espai de descans, regeneració i de consciència ambiental, on les persones puguin estar en contacte amb la natura i els diferents cicles dels seus elements: materials, energia, aigua, aire i el de la informació.

. Consisteix en el desenvolupament d’un espai de descans, regeneració i de consciència ambiental, on les persones puguin estar en contacte amb la natura i els diferents cicles dels seus elements: materials, energia, aigua, aire i el de la informació. 24 habitatges de protecció pública a platja d’en Bossa, de 08014 Arquitectura . En base a la tradició de l’arquitectura domèstica dels climes càlids, l’edifici s’organitza al voltant de quatre patis que desenvolupen un paper essencial en el confort dels habitatges, incrementant exponencialment el seu factor de forma de tal manera que totes les sales i dormitoris tenen doble orientació.

. En base a la tradició de l’arquitectura domèstica dels climes càlids, l’edifici s’organitza al voltant de quatre patis que desenvolupen un paper essencial en el confort dels habitatges, incrementant exponencialment el seu factor de forma de tal manera que totes les sales i dormitoris tenen doble orientació. Mas Auleda, d’Ariadna Serrano i Maria Bosch . era un antic mas abandonat en el centre d’un municipi, amb un futur poc esperançador. Tot el contrari, el que hi van observar l’Ariadna i l’Albert: un repte on experimentar amb l’autoconstrucció, la millora de l’eficiència energètica i la creació d’un ambient saludable.

. era un antic mas abandonat en el centre d’un municipi, amb un futur poc esperançador. Tot el contrari, el que hi van observar l’Ariadna i l’Albert: un repte on experimentar amb l’autoconstrucció, la millora de l’eficiència energètica i la creació d’un ambient saludable. Casa de palla entre noguers, d’Arnau Bujons . Habitatge bioclimàtic prefabricat que no necessita pràcticament calefacció ni aire condicionat, fet amb fusta i aïllaments naturals (bales de palla i cel·lulosa) de procedència local i muntat a pocs km de l’obra.

. Habitatge bioclimàtic prefabricat que no necessita pràcticament calefacció ni aire condicionat, fet amb fusta i aïllaments naturals (bales de palla i cel·lulosa) de procedència local i muntat a pocs km de l’obra. Camí del bosc al cementiri de Roques Blanques al Parc Natural de Collserola, de Batlleiroig Arquitectura. Un nou model de cementiri, un camí al bosc que reactiva un racó del parc natural de Collserola, esdevé el millor lloc per dipositar les cendres. Un marge tècnic que combina materials morts i vius, una solució 100% biodegradable que s’adapta a les dinàmiques naturals del bosc. Aquesta intervenció, basada en el respecte i la conservació del medi ambient en el marc natural del parc de Collserola, forma part de l’última ampliació del cementiri de Roques Blanques, inaugurat el 1985 amb la recuperació de la masia de Can Tintorer i el primer agrupament

A més, els premis també inclouen dues mencions amb una dotació de 1.000 euros cadascuna.

El jurat ha decidit lliurar la Menció participació i compromís amb la comunitat a Orígens Escola de Bioconstrcció. L’Escola-Taller de bioconstrucció ORÍGENS és un centre de formació i d’acció social on és promou el coneixement de les diferents tècniques constructives i materials idonis per a una construcció respectuosa amb el seu entorn i els éssers vius que s’hi relacionen.

Per altra banda, la Menció Innovació és per a Fet de Terra. Tècnics especialistes en arquitectura de terra i assessors acreditats en ecoinnovació, disseny de producte i desenvolupament tecnològic. Treballen amb usuaris, tècnics i fabricants des de les primeres fases del projecte per a buscar la solució que més s'adapti a les seves necessitats.

Iniciativa compartida

Els premis són promoguts per Firhàbitat, l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà i la Intercol·legial Tècnica formada per la demarcació a les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central, els Enginyers Industrials de les Comarques Centrals, i amb la col·laboració del Gremi de la Bioconstrucció de Catalunya.